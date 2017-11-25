Obradovic, Khimki maçını değerlendirdi

Basketbolda THY Avrupa Ligi 9. hafta maçında sahasında Khimki'yi 71-67 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, ilk yarı daha iyi oynadıklarını vurgulayarak,"Taraftara bu güzel atmosfer için teşekkür ediyorum. İki farklı seri oynadık. İlk yarıda daha iyiydik, ikinci yarıda çok fazla top kaybı yaptık. Sonuç olarak önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Sloukas'ın sakatlığının sorulması üzerine tecrübeli teknik adam, "Büyük acısı vardı, oynama şansı yoktu. Sloukas birkaç gündür idmanlara katılamadı ve doktorlar da oynamaması gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

KHIMKI CEPHESİ

Khimki Başantrenörü Georgios Bartzokas ise çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Çok enteresan bir maçtı, kazanmak için birçok kez fırsat yakaladık ama son anlarda Fenerbahçe isabetler buldu. Faul problemine girdik. Bu salonda maç kazanmak gerçekten çok zor." şeklinde görüş bildirdi.

Zeljko Obradovic

Fenerbahçe Doğuş