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Havaların sıcak olduğu yaz aylarında damarlarda genişlemeye neden olabiliyor. Bu genişlemenin özellikle bacak ve ayaklarda bulunan kanın kalbe dönüşünü yavaşlattığı ve yerçekiminin de etkisi ile o bölgelerde sıklıkla geçici bir ödem durumu oluşturabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Atasoyu, “Kalp, karaciğer, tiroid ve böbrek yetmezliği gibi durumlarda sıkça rastlanan ödem ayrıca bazı ilaçların etkisi ve gebelik dönemiyle de artış gösterebiliyor” dedi.