2018 FIRST® Robotik Yarışması, 10-12 Mart 2018 tarihleri arasında, Ülker Arena İstanbul'da, Dassault Systèmes SOLIDWORKS'ün inovasyon ve tasarım sponsorluğu ile gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk defa 14 farklı şehrindeki değişik liselerden gelen 39 takım, Dassault Systèmes SOLIDWORKS ve bayilerinden aldığı eğitim ve yazılım desteği ile tasarlanan kendi robot tasarımlarıyla yarıştı.

Yarışma çerçevesinde lise öğrencileri, kendi iş planlarını geliştirip, kaynakları belirleyerek ve sürdürülebilir bir takım geliştirirken, önceden belirlenen oyun kuralları çerçevesinde robotlar yaptılar. Finaller, 12 Mart'ta gerçekleştirildi ve takımlar ilk olarak sıralama maçlarını oynadı ve ilk sekiz takım belirlendi. İlk 8 takım ikişer takım ile birlikte ittifak kurarak final maçlarında birlikte , seçtikleri iki takımla ittifak kurarak birlikte yarıştılar. Yarışan tüm takımlar bu anlamlı gün keyifli ve eğlenceli bir ortamda geçirdiler ve yarışmanın esas kazananları takım ruhu ve işbirliği oldu.

Dassault Systèmes SOLIDWORKS, üç yıl boyunca FRC İstanbul'un inovasyon ve tasarım sponsoru olacak. Fikret Yüksel Vakfı ile imzalanan bu 3 yıllık sponsorluk anlaşması, daha fazla sayıda öğrenciye ulaşmalarına yardımcı olacak ve onlara inovasyon ve tasarım becerilerini geliştirme fırsatı verecek.