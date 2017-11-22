Öğretmenler Günü kamu spotu ünlüleri buluşturdu

MEB'in 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında televizyonlarda yayınlanmak üzere çekilen kamu spotunda sanat, spor, medya ve iş dünyasından ünlü isimler rol aldı.
AA'nın haberine göre, bu kapsamda çalışmada, sanatçılar Ali Uyandıran, Yavuz Bingöl, İpek Tuzcuoğlu, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, yönetmen Yüksel Aksu, milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül, milli rallici Burcu Çetinkaya, yazar İskender Pala gibi isimler bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ile Basın Müşaviri Emine Azdiken de kamu spotunda yer aldı.
Kamu spotunda, mesleğinde ilk gün heyecanıyla sınıfında öğrencileriyle buluşan bir öğretmenin hikayesine yer verildi. Çalışmada, aynı öğretmenin 40 yıllık meslek hayatının ardından emekli olduğu gün girdiği son derste öğrencileriyle sürpriz buluşması konu edildi.
Ünlü isimlerden oluşan öğrencilerin ayağa kalkarak öğretmenlerini alkışlamaları sırasında yaşanan duygu dolu anlar, kamu spotuyla ekrana yansıtıldı.
— MEB (@tcmeb) November 22, 2017
BİLLBOARDLARDA ÖĞRETMEN AFİŞLERİ
Bu arada "Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında hazırlanan 6 afiş de illere gönderildi.
"Canım Öğretmenim", "İyi ki Varsın Öğretmenim", "Dünyayı Güzelleştiren Öğretmenlerimiz İyi ki Varsınız", "Öğretmenim, Günün Kutlu Olsun" sloganları ile Gazi Mustafa Mustafa Atatürk'ün "Öğretmenlerdir ki bir toplumu gerçek bir millet haline getirirler" sözünün yer aldığı afişlerle Öğretmenler Günü kutlandı.
Bir başka afişte ise öğretmenlik mesleğinde sabır ve sevginin önemine işaret edildi.
Özel olarak hazırlanan afişler, 81 ilde okullarda, öğretmenevlerinde, şehirlerdeki billboardlarda sergilenecek.
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