Öğretmenler Günü ne zaman? En güzel Öğretmenler Günü şiirleri

Yurt genelinde okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan ve öğretmenlerin öneminin vurgulandığı Öğretmenler Günü'ne kısa bir süre kala hem öğrenciler hem de öğretmenler, internet üzerinde "Öğretmenler Günü ne zaman?" aramasını yapmaya başladı. Peki Öğretmenler Günü ne zaman? İşte Öğretmenler Günü tarihi ve Öğretmenler Günü şiirleri.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini eline alan ve bilgilerini öğrencileriyle paylaşıp, onlara okuma yazma öğretenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan özel bir gündür. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Cuma gününe denk geliyor.

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul gördüğü gündür.

Birçok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin StatüsüHükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oy birliği ile kabul edilmesinin yıldönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlilikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün,Yemen) her yıl 28 Şubat günü, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

ÖĞRETMEN

A’dan başlar aydınlık,

Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.

Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek

Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,

Yeryüzü ile el ele öğretmen

Göz gözdür o, uzakları görürüz

Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.

Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep

Çizer büyük değirmisini

Uç olur da gergele öğretmen.

Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa

Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış

83 toprak ev, 83 acı duman,

Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık

Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,

Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.

Bir ışık, bir ışık daha,

Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür

Nice istemeseler de, nice önleseler de,

Uyandırır toplumunu

İyiye, doğruya, güzele öğretmen.

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

GÜNÜN KUTLU OLSUN ÖĞRETMENİM

Doğruluğun, iyiliğin ve güvenli geleceğin,

Etrafına sevgiler saçan o güzel yüreklerin,

Emeklerine karşılık verilen o iyi dileklerin,

Sahibisin öğretmenim, günün kutlu olsun.

Masum çocukların içini ısıtan bir güneşsin,

Onlara adeta tüm sevgiyi veren meleksin,

Tüm insanlık sana binlerce teşekkür etsin,

Diyorum öğretmenim, günün kutlu olsun.

Yetiştirdin Kanunileri, Fatihleri, Yavuzları,

Engin bakışınla aydınlattın büyük insanları,

Tarihe adını yazdıran o büyük kurtarıcıları,

Yetiştirdin öğretmenim, günün kutlu olsun.

Sen aydınlığa giden sonsuz yolları öğrettin,

Şehit kanlarıyla oluşan şanlı bayrağı öğrettin,

En önemlisi, bu nesillere Atatürk’ü öğrettin,

Öğretensin öğretmenim, günün kutlu olsun.

Kırk yıl kölesi olunurmuş bir harf öğretenin,

Düsturumuz oldu gösterdiğin o hedeflerin,

Etrafına bir bak, bu insanlar senin eserin,

Övünmelisin öğretmenim, günün kutlu olsun.

Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır der Atatürk,

Kemal adına sahip çıkmıştır şanı büyük o Türk,

Öğretmene en büyük değer veren yine Atatürk,

Büyüksün sen öğretmenim, günün kutlu olsun.

AHMET ÇAKIR

SEVGİ ÖĞRETMEN DEMEK

Dünyanın en nadide çiçeğidir öğretmen

İnsanlık meşalesi çerağında en etmen,

Gönüllerin mimarı özden olan eğitmen

Sevgi öğretmen demek

Bilgi öğretmen demek

Dünyayı algılayıp okumayı yazmayı,

Paylaştıkça çoğalan büyükleri saymayı,

Küçükleri sevmeyi gerçek insan olmayı,

Bilen öğretmen demek

Gören öğretmen demek

Ruhlara şekil veren şair şiirinde dil,

Aşkı terennüm eden âşık sazında tel,

Burcu burcu açacak Bahçıvan elinde gül

Bülbül öğretmen demek

Sümbül öğretmen demek

İlim irfan ordusu öğretmen komutanı

Özgürlüğün bayrağı sevda anavatanı

Ürünleri beyzade o gönüller sultanı

İlim öğretmen demek

Âlim öğretmen demek

En güzeli öğreten mutluğun baş tacı

Kararan vicdanların iksiriyle ilacı

Her dalı yediveren o muhabbet ağacı

Hürmet öğretmen demek

Nimet öğretmen demek

Yeni neslin nüvesi istikbalin mimarı

Eğittikleri onun canı, cananı, varı

İlim aşkına yanmak vatana yadigârı

Kitap öğretmen demek

Hitap öğretmen demek

Ey yurdumun güzeli! Dağlar sana eğilsin

Her şeyi yetiştiren sen sıradan değilsin,

Mukaddes görevinde her konuda failsin

Sevgi öğretmen demek

İlgi öğretmen demek

BENİM CANIM ÖĞRETMENİM

Benim Canım Öğretmenim.

Her şeyi öğreten sensin,

Okuyun yazın diyerek,

Bilgili olmamızı istersin.

Benim Canım Öğretmenim

Atatürk’ü her zaman översin,

Onu örnek alın diyerek,

En iyi olmamızı istersin.

Benim Canım Öğretmenim

Her zaman yanımızda sensin

Çokça çalışın diyerek,

Başarılı olmamızı istersin.

Benim Canım Öğretmenim.

Birbirinizi hep sevin dersin,

Üzmeyin birbirinizi diyerek,

Mutlu olmamızı istersin.

Benim Canım Öğretmenim

Her zaman sevilecek sensin

Okuldan gitsem bile bir gün

Unutmadan hep seni seveceğim.

H.A.DURAK

BAŞÖĞRETMENİM BENİM

Atatürk’üm benim, Başöğretmenim,

Ne öğrendiysem ben, Atatürk’ten öğrendim.

Yenilikleri öğreten, düşünüp öğütler veren,

Millet için ağlayan, öğretmenim Sensin Atam

Atatürk’üm benim, Başöğretmenim,

Henüz çocuk kalbimle, ilk Atatürk’ü sevdim.

Doğruluktan şaşmayan, aydınlanmamızı sağlayan,

Bu vatan için hep savaşan, öğretmenim Sensin Atam

H.A.DURAK

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM



Sevgisinin sonu yok,

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.



Bilgisi ışık saçar,

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçen uçar,

Sevgili öğretmenim.



Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu,

Uzat bize kolunu

Sevgili öğretmenim.



Toplandık dizi, dizi,

Sev, okşa hepimizi,

Sensin okutan bizi,

Sevgili öğretmenim.



Doğru yol gösterirsin,

Okutur, eğitirsin,

Bize bilgi verirsin,

Sevgili öğretmenim.



Seni candan severiz,

Saygı duyar överiz,

Ellerinden öperiz,

Sevgili öğretmenim!..

öğretmenler günü

24 Kasım

Öğretmenler günü şiirleri