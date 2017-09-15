Oğulcan Engin'den 'tayt' yorumu

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Seda Sayan oğluna gelen eleştilerin ardından Instagram sayfasında şu açıklamayı yapmıştı: Canım oğlum rabbim herkese senin gibi anasına, babasına, anneannesine, kardeşine düşkün bir evlat nasip etsin. Senin efendiliğinin başkaları tarafından bize anlatılmasının gururunu ailene yaşattığın için sana teşekkür ederim büyük Beşiktaşlı adam.