Cadde'nin haberine göre, mekan çıkışı gazetecilerin kendisini beklediğini gören Okan Bayülgen, sevgilisi Selin Atasoy'a dönüp "Gel sevgilim, yakınıma gel. Çocuklar çeksin. Artık biz de alıştık, çekin yavrularım" dedi.

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