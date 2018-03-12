Süper Lig'in 25. haftasında Akhisarspor, Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:
"Maça çok iyi başladık. Etkili olacağımız pozisyonlar vardı ama üçüncü bölgeye geçişte sıkıntı yaşadık. Rakip yarı sahada kaptırdığımız toplar oldu, Burak'ın koşularını değerlendirdiler. Konsantrasyon eksikliği oldu, ilk yarı sonunda yediğimiz golde faul var. Üçüncü golden önce de faul var. Formsuz bir hakem geldi. Hangi hakemi istemezsiniz deseler, Ümit Öztürk derdik. Galatasaray maçında da beni dışarı gönderdi. Üst üste dört maç kazanınca bu maça verdiler. İki takıma da hataları oldu. Seleznyov'a fauller verilmedi, herhalde düşüyor diye bir önyargı var. Trabzonspor'u tebrik ederim zor dönemde kazandılar. Hakem dışında her şey iyiydi."
BASIN TOPLANTISI
Buruk, 3-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından katıldığı basın toplantısında, kendi sahalarında kaybetmenin üzücü olduğunu söyledi.
Maçta zaman zaman istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını aktaran Okan Buruk, şöyle konuştu:
"Maça iyi başladık ancak devamında zaman zaman kaptırdığımız toplarda rakibin hızlı hücumlarına mani olamadık, kalemize geldiler. Belli bir dönemde zorlandığımız oldu. İlk yarının sonlarına doğru devreye 0-0 gireriz diye düşünürken kalemizde golü gördük. Pozisyonu görmedim ama Mustafa Yumlu, kendisine faul yapıldığını söylüyor. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladık, rakip kaleye gitmeye çalıştık. İkinci golü yemeden önce baskı kurduk ancak yine çıkarken kaptırdığımız bir topla kalemizde ikinci golü gördük."
Buruk, maçın genelinde Trabzonspor'un daha çok istediğini ve doğru oynadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Rakibimizi tebrik ediyorum, 4 maç arka arkaya kazanmıştık. Maçtan önce hangi hakemi istemezsiniz deseler, 'Ümit Öztürk' derdik. O verildiğinde kafamızda soru işaretleri oluştu. Oyuncularım maçın genelinde iyi niyetliydi. Rakip, hakemin lehimize faul vermediğini görünce daha sert ve daha istekli oynadı. Bütün kararlarını rakip yönünde kullandı. Hakem maçın çok içinde değildi, pozisyonlara çok yakın değildi. Sahamızda şanssız bir maç kaybettik."
"Kötü oynayan oyuncu sayısı fazlaydı." diyen Buruk, maçta sakatlanan Mustafa Yumlu'nun çok önemli bir şeyinin olmadığını, yarın durumuna bakacaklarını sözlerine ekledi.
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