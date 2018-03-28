Okay Yokuşlu, Karadağ-Türkiye maçında milli formayla ilk golünü attı! Bu sezon gösterdiği performansla alkışları toplayan 24 yaşındaki futbolcu, aldığı darbe sonrasında sakatlandı ve maça devam edemedi. Okay'ın Galatasaray- Trabzonspor maçıdna forma giyemeyebileceği kaydedildi

Okay Yokuşlu'dan tatsız siftah! Türkiye, hazırlık maçında dün Karadağ'a konuk olurken 2-0'lık avantajını koruyamadı.Maça hızlı başlayan Milliler, 11. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asisti, Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçti.





Karadağ - Türkiye













Karadağ - Türkiye

Bu golden 12 dakika sonra bu kez Hakan Çalhanoğlu'nun asistini Okay Yokuşlu gole çevirdi ve Podgorica'da farkı 2'ye çıkardık. İlk yarı tam bu skorla bitecekken bu kez rakip Karadağ'da Mirko Ivanic sahneye çıktı ve takımlar soyunma odasına 2-1'lik sonuçla gitti. 87. dakikada Stefan Mugosa maçın sonucunu ilan eden golü kaydetti: 2-2.

Dün milli formayla ilk golünü atan Okay Yokuşlu'ya nazar değdi! Gösterdiği başarılı performansla bu sezon taraflı taraftsız herkesin beğenisini kazanan 24 yaşındaki futbolcu, mücadelenin ilk yarısında yaşadığı darbe nedeniyle sakatlandı.

Kaval kemiğine aldığı darbe sonrası çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcunun Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bu hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyebileceği belirtildi.