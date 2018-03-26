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"Çoğu zaman bu öksürüğe geniz akıntısı ses kısıklığı ve boğaz ağrısı eşlik eder. Alerjiye bağlı öksürükler ise benzer şekilde gece saatlerinde daha belirgin ve ataklar halindedir. Yoğun geniz akıntısı şikayeti de görülmektedir. Bahar aylarında başlayan mevsim değişimlerinde kendini belli eden ve beraberinde hapşırma, gözlerde yaşarma, kaşıntı gibi semptomların olması da alerjik öksürüğü düşündürmekte.