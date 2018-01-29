Milyonlarca öğrenci ve veli internette okulların ne zaman açılacağına dair aramalar yapıyor. İkinci dönem için hazırlıklarını sürdüren öğrenci ve veliler "15 tatil ne zaman bitecek?" sorusunu soruyor. Peki okullar ne zaman açılacak? 2017-2018 eğitim öğretim yılında 2. dönem ne zaman sona erecek? İşte milyonların merak ettiği detaylar.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) 2017-2018 eğitim öğretim takvimine göre 19 Ocak'ta karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren öğrenciler, 5 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. Yarıyıl tatilinin uzayacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılsa da henüz bu yönde resmi bir açıklama yok.

2. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

5 Şubat'ta eğitime kaldığı yerden devam eden öğrenciler MEB takvimine göröe, 8 Haziran 2018 Cuma günü karne alarak, 3 ay sürecek olan yaz tatiline çıkacaklar.

OKULLARIN 2. DÖNEMİNE DENK GELEN RESMİ TATİLLER

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

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