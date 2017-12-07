Elinde Pusat ve kalkanı ile yıldız oyuncu "Diriliş Olcay" yazarak mesaj gönderdi.

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un, giydiği dizi kıyafetleri ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kayı Boyu Ertuğrul Gazi'nin Alp Kıyafeti 7 parçadan oluşuyor. Kaftan, şalvar, bileklikler, çizme, börg ve kılıç'dan oluşan kıyfeti Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Olcay Şahan da giyerek poz verdi. Kendisine ait sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı paylaştı.

Olcay Şahan

Diriliş