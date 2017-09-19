Öldürdüğü kadını yerken bulundu, polis ateş açtı

Mapekula, aile içi bir tartışmanın ardından Masumpa'yı boğazını keserek öldürdü. Polisin uyarılarına rağmen kadının cansız bedenini yemeyi sürdüren Mapekula, kolundan, bacağından ve karnından vuruldu. Polisin ateş açtığı sırada Mapekula'nın bıçakla üstlerine doğru koşmaya çalıştığı, kaldırıldığı hastanede de bir kadın sağlık görevlisine saldırdığı, 3 gün sonra ise hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olaya tanık olan ve polise haber veren Mapekula'nın annesi, "Ben böyle bir çocuk yetiştirmedim" dedi.

Polis sözcüsü Edith Mjoko, "Kadının boğazını bıçakla keserek öldürmüş. Şüphelinin annesi hemen polisi aradı. Olay yerine vardığımızda, şüpheli cansız bedeni yiyordu. Polis durmasını ve teslim olmasını söyledi, fakat o bıçakla üstlerine doğru koştu. Birkaç uyarı ateşi açıldı ama boşunaydı" dedi.

Komşularının ‘içine kapanık' olarak tarif ettiği Mapekula'nın üniversiteyi bıraktığı ve uyuşturucu problemi olduğu belirtildi.

Aphiwe Mapekula

Thembisa Masumpa