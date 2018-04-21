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Boynuna ağır bir cisim takılan köpeğin değişimi duygulandırdı

21.04.2018 - 11:57 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Litvanya'da Audra Petraskiene tarafından bulunan köpek, sevgi ve bakımla yeni hayatına kavuştu. Boynuna ağır bir cisim takılan zavallı, yapılan tedavinin ardından eski, sağlıklı haline döndü

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    Litvanya'da yol kenarında Audra Petraskiene tarafından bulunan köpek, görenlerin yüreğini sızlattı.

     

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    Boynuna ağır bir cisim bağlanan zavallı, açlıkla da mücadele ediyordu. 

     

     

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    Audra Petraskiene, köpeğin boynundaki ağırlığı nazikçe çıkardıktan sonra zavallıyı eve götürdü. Sosyal medyadan köpeğin fotoğraflarını paylaşarak yardım istedi. 

     

     

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    Görüntüler bir milyondan fazla izlenirken, bir hayvan barınağı köpeğe yardım eli uzattı. 

     

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    Neyse ki kurtarıcı meleğiyle tanışan köpek, sonunda bu sefil durumdan kurtuldu ve şu an emin ellerde tedavi görüyor.

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    Öte yandan yerel polis olayı araştırırken köpeğe kimin böylesine bir işkence yaptığı bilinmiyor. 

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    BULDUKLARINDA AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYDİ, SON HALİNE SAHİBİ BİLE İNANAMADI

    Endonezyalı hayvansever Rico Soegiarto, ölüme terk edilen Husky'yi bulduğunda o kadar zayıf ve bitkin haldeydi ki zavallı hayvan zorlukla ayakta durabiliyordu.

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    Sibirya kurdu, Bali'deki Denpasar sokaklarında vücudundaki bir çok yara ve dökülmüş tüyleriyle bir deri bir kemik halinde açlıkla mücadele ediyordu.

     

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    Açlıktan bir deri birkemik kalan zavallı köpeğin her yeri bakımsızlıktan yara bere içerisinde kalmıştı. Neyse ki Endonezyalı genç Rico Soegiarto, Husky'yi sağlığına tekrar kavuşturmak için elinden geleni yapmaya hazırdı.

     

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    Bitkin haldeki köpeği besleyen Rico Soegiarto, köpeğin tüylerindeki yaraları temizledi, ardından özenle tedavi etmeye başladı.

     

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    Talihsiz köpek özenle yapılan bakımın ardındanyavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlamıştı.

     

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    Köpeğin sağlığına kavuşması için elinden geleni yapan Rico Soegiarto, Sibirya kurdunun değişimini adım adım fotoğraflamayı da ihmal etmedi. 

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    Köpeğin mutluluğu ve minnettarlığı gözlerinden okunuyordu.

     

     

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    Aradan geçen 10 ay sonunda, ölmek üzere olan köpek sağlığına kavuşmuş ve beyaz tüyleri tekrar çıkmaya başlamıştı.

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    Ölmek üzere olan köpek, Rico Soegiarto sayesinde büyük bir değişim geçirerek yeni hayatına kavuşmuştu.

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    ÇİRKİN DENİLEREK TERK EDİLEN KÖPEĞİN DEĞİŞİMİ DUYGULANDIRDI

    Beaux Tox adındaki Labrador Retriever anne karnında kardeşleri tarafından sıkıştırıldığı için yüzünde bir kusurla doğdu. 

  • 22 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    Yüzündeki şekil bozukluğu yüzünden para etmeyeceğine karar verilen şanssız köpek kendisine bakacağını söyleyen bir adama emanet edildi.

  • 23 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    Ancak Beaux Tox'u sahiplenen adam kedileriyle anlaşamadığını iddia ederek zavallı hayvanı yıllarca ihmal etti.

  • 24 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    5 yıl boyunca ilgilenilmeyen Beaux Tox, bu sürede açlıktan bir deri bir kemik kaldı, ayrıca parazitler yüzünden pek çok sağlık problemi de yaşadı.

     

  • 25 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    Neyse ki Jamie Hulit adındaki kurtarıcı meleğiyle tanışan Beaux Tox, sonunda bu sefil durumdan kurtuldu. 

  • 26 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    Jamie Hulit Beaux Tox'nun kusurlarla dolu yüzünün ardında çok akıllı ve neşeli bir köpek olduğunu söylüyor.

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    Şimdilerde araba yolculuklarına çıkan, güzel mamalarla beslenen, köpek arkadaşlarıyla kırlarda oynayan Beaux Tox'un öyküsü sosyal medyada büyük ses getirdi. 

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    İNSANLIĞIN UTANÇ FOTOĞRAFI! BU HALDE DOĞMUŞTU, İŞTE SON HALİ!

    İngiltere'de Norfolk yakınlarında Horsey plajındaki insanlar boynunda frizbi olan yaralı bir foka rastladı. Bulunduğunda yarası oldukça derindi bu bakımdan frizbinin altı aydır fokun boynunda olduğu düşünülüyor. Olayın gerçekleştiği çevredeki insanlar, yaralı foka yardım etmek için birkaç girişimde bulundu. Fakat yetersiz kalınca yetkililere haber verdiler. 

     

  • 38 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    İlk başlarda foku yakalamak için atılan adımlar başarısız oldu. Ancak daha sonra durumu kötüye giden foka yakınlaşmak daha kolay oldu ve nihayet yardım ekibi foku yakalayabildi.

     

  • 39 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    39 | 108

    Fok, yetkililer tarafından 1 ay sonra East Winch Wildlife Centre'a bırakıldı. Merkez müdürü Alison Charles, fok balıklarının çok fazla meraklı olduğunu,  bu nedenle muhtemelen frizbiyi incelemek isterken boynuna takıldığını, ve zamanla boynunda yer edinip kendisinin yeme ve içmesinde sıkıntılar yarattığını söyledi. 

     

  • 40 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    Fokun durumu hakkında yorum yapan müdür, frizbi oynayanların frizbiyi kaybettikleri zaman bulmaları konusunda daha titiz davranmalarını rica etti. Fok uzun süre antibiyotikler ve ağrı kesiciler eşliğinde iyileştirildi.

     

  • 41 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    41 | 108

    Alison, bu kurtarma olayında yardımı geçen herkese ve fokun durumunu yetkililere haber veren topluma teşekkürlerini iletti. Ayrıca sözlerine, halkın etrafa çöp atmaması konusunda daha dikkatli ve düşünceli olması gerektiğini ekledi.

  • 42 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    42 | 108

    YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜ! KAYALARIN ARASINDA SIKIŞTI

    İspanya'nın Madrid kenti yakınlarındaki Sierra de Guadarrama dağlarının Pedriza bölgesinde yürüyüş yapan bir grup insan kayaların arasında sıkışan bir keçiye rastladı. 

  • 43 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    43 | 108

    Boynuzlarından sıkışan ve birkaç saattir o pozisyonda kurtarılmayı beklediği tahmin edilen keçi, duyarlı insanlar sayesinde kurtarıldı. 

     

  • 44 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    44 | 108

    Ceketlerinden emniyet kemeri yaparak keçiyi kurtaran yürüyüşçüler, keçinin sağlığının iyi olduğundan emin olana kadar yanında beklediler.

     

  • 45 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    45 | 108

    Yaşadığı şok haricinde herhangi bir sağlık problemi bulunmayan keçi, bir süre sonra tekrar doğaya geri döndü, onu kurtaranlar da yollarına devam ettiler...

  • 46 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    BETONU KIRIP YERİN ALTINDAN ÇIKARDILAR

    Brezilya'nın Sao Paolo kentine bağlı Araras bölgesinde yaşayan halk, yerin altından sesler geldiğini fark edince betonu kırmaya karar verdiler.

     

  • 50 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    50 | 108

    Kırılan betonun altında minik bir kedi yavrusu olduğunu fark eden bölge halkı onu son anda ölümden kurtardı.

     

  • 51 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    İşte ölmek üzereyken kurtarılan o yavru kedi.

     

  • 52 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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  • 53 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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  • 54 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    BAHÇEDE BULUP BÜYÜTTÜLER! İŞTE SON HALİ...

    Bir aile bahçelerinde buldukları ve ne olduğuna anlam veremedikleri yavruyu besleyip büyütmeye karar verdiler. Birkaç ay sonra karşılaştıkları sonuç ise inanılmazdı...

     

  • 55 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    55 | 108

    Ne yavrusu olduğuna tanı koyamayan aile ne olursa olsun onu orada ölüme terk etmek yerine bakıp beslemeye karar verdi.

     

  • 56 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    56 | 108

    Şırıngalarla sütlü mamalar verildi…

     

  • 57 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    57 | 108

    Battaniyelere sarıldı üşümesin diye, sonuçta sadece minik bir et parçasıydı.

     

  • 58 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    58 | 108

    Hayata tutunması bile mucize olan bu minik yavru yavaş yavaş büyümeye ve şekillenmeye başladı.

     

  • 59 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    İlk zamanlar fare olduğunu düşündüler, fakat değildi.

     

  • 60 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    60 | 108

    Sevimlilik abidesi bir uçan sincaptı!

     

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  • 64 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    ÖLÜME TERK EDİLEN MİDDİLİNİN DEĞİŞİMİ DUYGULANDIRDI

    Belçika'da bir barınakta bulunan midillinin görünüşü yürek yaktı.

     

     

  • 66 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    66 | 108

    Tırnakları uzayan, tüyleri kesilmediği için uzun kalan zavallı midillinin vücudunda çeşitli yaralar da vardı.

     

  • 67 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    67 | 108

    Sağlık ekipleri tarafından kurtarılan minik midillinin ihmal edilmesi görenleri oldukça üzdü. 

     

  • 68 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    68 | 108

    Yetersiz beslenme nedeniyle açlıktan ölmeye çok yakın olan bu zavallı hayvan, bulunduğunda sadece 70 kilogramdı.

     

  • 69 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    69 | 108

    Oysa onun yaşındaki midillilerin ortalama 200 kilogram olması gerekiyor. 

     

     

  • 70 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    Küçük midilli ilk önce sağlık görevlileri tarafından beslendi.

     

  • 71 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    Ardından hayvanın uzayan tırnakları teker teker kesildi.

     

  • 72 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    Daha sonra midillinin tüyleri yıkandı ve tıraş edildi. 

     

  • 73 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    Midilli son haliyle duygulandırdı.

     

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  • 77 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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  • 78 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    BEDENİNE ONLARCA SAÇMA SAPLANMIŞTI! SON HALİ DUYGULANDIRDI

    Lübnan'ın Beyrut kenti yakınlarında yolun kenarında bulunan köpeğin görüntüsü iç burktu. Tedavi altına alınan hayvanın son hali duygulandırdı.

     

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    Bondok adı verilen zavallı hayvanın son hali duygulandırdı.

     

  • 86 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    Lübnan'ın Beyrut kenti yakınlarında yolun kenarında bulunan köpeğin görüntüsü iç acıttı. Veterinere götürülen köpek x-ray taramasından geçince acı gerçek ortaya çıktı. Köpek sırf "eğlencesine" onlarca kez tabanca ile vurulmuştu. 

     

  • 87 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    87 | 108

    Kafasında ve vücudunda onlarca bilye bulunan köpeğin hayatta kalma şansı oldukça düşüktü. Çünkü vücuduna saplanan bilyelerin yanı sıra kafasındaki yara da enfeksiyon kapmıştı. Üstelik zavallı köpek, işkenceden dolayı kör olmuştu.

     

  • 88 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    Uzun süren bir tedavinin ardından, hayata tutunmayı başaran köpek tamamen iyileşti. 

     

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    KAHRAMAN KÖPEK GEYİĞİ BOĞULMAKTAN KURTARDI

    Bu kahraman köpek sahibi ile çıktığı gezintide, suda boğulmak üzere olan bir canlı fark ediyor ve kendi canını hiçe sayarak onu kurtarmak için suya atlıyor.

     

  • 93 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    93 | 108

    Ağzıyla denizden sürükleyerek çıkardığı yavru geyiği ardından yalayarak sıcak tutmaya ve onu rahatlatmaya çalışıyor. 

     

  • 94 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    94 | 108

    Ama geyik yeniden kaçıp suya atlıyor. Bu sefer de sahibi geyiği kurtarmak için suya giriyor ve geyik bir kez daha kurtarılıyor.

     

  • 95 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    95 | 108

    İşte son hali.

     

     

  • 96 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
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    BULDUKLARINDA ÖLMEK ÜZEREYDİ! İŞTE BÜYÜK DEĞİŞİM

    Avustralya'da bir kanguruya araba vurdu, sonra da kaçtı. Anne kanguru ölmüştü ancak zavallı hayvanın kesesindeki yavruyu kimse fark etmedi. 

     

  • 97 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    97 | 108

    Avustralya'da arabanın vurup kaçtığı zavallı kanguru ne yazık ki öldü. Ancak yardım için hayvanın yanına koşanlar, kangurunun kesesinde minicik bir el gördü. Ölen kangurunun kesesinde taşıdığı yavrusu yaşıyordu!

     

  • 98 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    98 | 108

    Pembe renkli bu narin bebek, biraz daha orada öyle kalsa, ölebilirdi.

     

  • 99 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    99 | 108

    Neyse ki, vakitlice rehabilitasyon merkezine götürüldü. Orada ona Dawson adı verildi.

     

  • 100 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    100 | 108

    Şimdilerde tüm ihtiyaçları sağlanan minik kanguru bir başka yetim kanguru Nelson'la beraber büyüyor.

     

  • 101 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    101 | 108

    ZAR ZOR YÜRÜYORDU! ŞİMDİ İSE...

    Bob Marley ismi verilen yavru köpek, bakımsızlıktan bu hale geldi. 

     

  • 102 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    102 | 108

    Bob, tedavi sonrası değişim göstererek eski haline geldi. 

     

  • 103 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    103 | 108

    Sahipleri tarafından terk edilen yavru köpeğin yaşadığı kötü koşullardan dolayı oldukça kötü koktuğu belirtilirken, hayvan hakları kuruluşları olayın ardından sosyal medyadan harekete geçti. 

     

  • 104 Ölmek üzereyken son anda kurtarılan hayvanlar
    104 | 108

    Yavru köpek, ABD'nin Missisipi kentinde hayvan kurtarma ekipleri tarafından bulundu ve hemen tedavi altına alındı. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:19
    kimseden çekmediler insanlardan çektikleri kadar :(
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