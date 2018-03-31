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Ziyaretçilerin karadan Ölüdeniz'in güzelliğini gördüklerini fakat bu güzelliği tam anlamıyla yaşayamadıklarını belirten Selçukoğlu şöyle konuştu:

"Gökyüzünden lagünü gördüklerinde 'Orası mı?' diye tepki veriyorlar. Gittikleri halde güzelliğini anlayamıyorlar. Kuş bakışı gördükleri zaman hem güzelliğini anlıyor hem de tadını çıkarıyorlar. Burada bir kez uçanlar daha sonra yeniden uçmak istiyor. Neden ikinci kez uçmak istediklerini sorduğumuzda hem uçmayı sevdiklerini hem de manzaranın gökyüzünden daha keyifli ve büyüleyici olduğunu söylüyorlar. Bir kez uçan ikinci, üçüncü uçuşunu yaparak Ölüdeniz'den ayrılıyor."