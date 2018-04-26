Ölüm nedeni istatistikleri açıklandı!

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İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde ise bu dönemde dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla yüzde 49,6 ile Denizli, yüzde 48,9 ile Aydın, yüzde 47,8 ile Balıkesir, yüzde 47,2 ile Çanakkale ve yüzde 46,8 ile Afyonkarahisar oldu.