Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya, ULEB Avrupa Kupası'nda Top 16 turuna yükselen sarı-kırmızılı erkek takımının ilk hedefinin son 8 takım arasında yer almak olduğunu söyledi.
GSTV'ye telefonla bağlanan Yalçınkaya, erkek ve kadın basketbol takımları hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Odeabank'ın ULEB Avrupa Kupası'na kötü başlamasına rağmen grup ikincisi olarak Top 16 turuna yükseldiğini vurgulayan Yalçınkaya, "İkinci turdaki rakiplerimizi tanıyoruz. ULEB Avrupa Kupası'nda gidebildiğimiz kadar yukarıya gitmek istiyoruz. İlk hedefimiz son 8'e kalmak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de durumumuzu düzeltmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Her zaman ihtiyaçları doğrultusundan oyuncu arayışında olduklarını aktaran Ömer Yalçınkaya, "ULEB Avrupa Kupası Top 16 turunda yeni bir transferi oynatmak için en geç 2 Ocak 2018'e kadar transfer kaydı yaptırmamız gerekiyor. Eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki salı gününe kadar bir uzun takviyesi yapacağız. Özellikle 4 numarada bize katkı sağlayan bir oyuncuya ihtiyacımız var." diye konuştu.
Ömer Yalçınkaya, yarın ligde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini belirtti.
"FENERBAHÇE KARŞISINDA GALİP GELMEK İSTİYORUZ"
Ligde yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray Kadın Basketbol Takımı hakkında da görüşlerini aktaran Yalçınkaya, "Fenerbahçe karşısında ligde üst sıralardaki puan farkını kapatmak için seyircimizin desteğiyle galip gelmek istiyoruz. Hem Avrupa Ligi'nde play-off'lara kalmak hem de ligde final hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Yalçınkaya, takıma yerli ve yabancı oyuncu transfer edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki hafta 3 numara pozisyonunda oynayan ABD'li bir oyuncumuz Türkiye'ye geliyor. Yerli oyuncu transferimiz de olacak. Allie Quigley de bu hafta saha idmanlarına başlamaya çalışacak. Yeni yılda güçlenmiş bir kadro ile hem Avrupa hem de Türkiye'de üstümüze düşen görevi layıkıyla yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
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