Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, araştırmalara göre, omurilik felcine yol açan durumların başında trafik kazalarının geldiğini belirterek, omurilik yaralanmalarının yüzde 50'sinden fazlasının trafik kazalarından kaynaklandığını bildirdi.

HER YIL BİNLERCE KİŞİ FELÇ OLUYOR

AA'nın haberine göre; Kaptanoğlu, travma nedeniyle omuriliğin işlevlerini kaybetmesi sonucu oluşan omurilik felcinin, Türkiye'de her yıl binlerce kişiyi etkisi altına aldığını kaydetti.

Çoğunlukla denize atlama, trafik kazaları ve spor yaralanmaları sonucu omurilik felci oluşabildiğini anlatan Kaptanoğlu, şu bilgileri verdi: "Araştırmalara göre, omurilik felcine yol açan durumların başında trafik kazaları geliyor. Omurilik yaralanmalarının yüzde 50'sinden fazlası trafik kazalarından kaynaklanmaktadır. Özellikle trafik kurallarına uymama ve emniyet kemerinin yanlış bağlanması bunun en büyük sebebidir. Maalesef ülkemizde bunun çok acı örneklerini sıklıkla görmekteyiz. Aynı şekilde yaz aylarında sığ denize baş üstü atlama da omurilik felci sebebi olabiliyor. Bu konularda kamuoyu bilgilendirmesi hayati önem taşımaktadır. Ülkemizde bu tarz kazalara karşı toplumsal farkındalığı artırmamız gerekir."

OMURİLİK FELCİNİN KESİN TEDAVİSİ YOK

Omurilik felcinin kesin tedavisi olmadığını ve iyileşmesinin güç olduğunu aktaran Kaptanoğlu, öncelikle trafik kurallarına uyulması gerektiğini vurgulayarak, kaza sonrası kazazedelerin hastanelere omurgaları korunacak şekillerde taşınmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Kaptanoğlu, omurilik yaralanmalarında, beyinden gelip omurilik içinden geçip, kaslara kadar giden sinir liflerinin yaralandığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Tıp dünyasında omurilik yaralanması ve felç ile acil kliniklerine başvuran hastaları kolayca iyileştirebilecek bir ilaç tedavisi henüz bulunmuyor. Gelişen teknolojiyle tıp alanında farklı branşlarda sıklıkla tercih edilen bir tedavi yöntemi haline gelen kök hücre tedavisi, omurilik felçlilerin tedavisinde de kullanılmaya başlandı. Kök hücre tedavisinde amaç, hastaya kök hücreler vererek bu hücrelerin yaralı omurilik bölgesinde yerleşmesi, yaşayabilmesi ve yaralanmış hücrelere dönüşmesini sağlamaktır. Bu hücrelerin fonksiyon kazanması, omurilik içinden beyne ve kaslara haber iletebilir hale gelmesini sağlamaktır. Bu sayede hastalar tekrar hareket edebilir ve kollarını ve bacaklarını hissedebilirler."

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