Milli Piyango'nun 830. hafta on numara çekiliş sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz hafta on numara 10 numara çekilişinde 10'da 10 bilen 3 kişi 102 bin liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki bu hafta yani 830. hafta 2 Temmuz pazartesi On numara sonuçları ne oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI - 2 TEMMUZ 2018 - 830. HAFTA

İşte 2 Temmuz on numara sonuçları: 4, 16, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 51, 59, 61, 62 , 67, 69, 70, 77

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 25 HAZİRAN 2018: 2 - 5 - 6 - 8 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 21 - 22 - 23 - 31 - 44 - 45 - 48 - 56 - 64 - 68 - 71 - 73 - 77

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 25 Haziran akşamı yapılan On Numara çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden saat 21.15'te canlı yayınlandı. Sonuçlara göre Ankara Çankaya, Karabük Safranbolu ve Düzce'den 3 kişi 10 bilerek 102 bin 152 liralık ikramiye kazandılar.

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 102.152,20 TL 9 bilen kişi sayısı : 145 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.409,10 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.224 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 92,15 TL 7 bilen kişi sayısı : 21.669 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 18,00 TL 6 bilen kişi sayısı : 119.796 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 161.214 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA İLE İLGİLİ YASAKLAR

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.