On Numara sonuçları, yüz binlerce vatandaş tarafından büyük umut ve heyecanla bekleniyor. Her hafta Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'da 809. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Yapılacak olan çekilişle birlikte 10 bilen talihli veya talihliler büyük ikramiyeyi kazanacak. On Numara'da aynı zamanda 9, 8, 7, 6 ve hiç bilemeyen kişilere de ikramiye dağıtılacak. Peki On Numara sonuçları saat kaçta belli olacak? On Numara sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Pazartesi akşamı yapılan çekiliş sonrasında belli olmaktadır. Çekilişler, MPİ Genel Müdürlüğü Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır.

Çekilişler düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır ve en geç 21:45'te sona ermektedir. Saat 21:45'ten itibaren On Numara sonuçları erişime açılmaktadır.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

On Numara sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Sonuçlar en geç 21:45'te erişime açılır ve Milli Piyango İdaresi'nin sitesi üzerinden görüntülenebilir.

Öte yandan On Numara çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen izleyiciler de, çekilişin başladığı saat olan 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin canlı çekiliş ekranına giriş yapabilirler. Canlı çekiliş ekranı üzerinden On Numara çekilişi takip edilebilir.

Çekiliş sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve ikramiye bilgileri yer almaktadır. Aynı zamanda çekilişin videosu da yine bu sayfa üzerinde yayınlanır.

On Numara sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de On Numara sonuçlarını görüntüleyebilir.

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ON NUMARA'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

On Numara'nın geçtiğimiz hafta yapılan 29 Ocak 2018 tarihli 808. hafta çekilişinde 10 bilen 3 talihli 118 bin 62 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan il ve ilçeler de Antalya - Muratpaşa, Balıkesir - Karesi ve Bursa - Kestel olarak duyuruldu.

29 Ocak 2018 tarihli On Numara sonuçları: 02 - 03 - 18 - 20 - 22 - 29 - 30 - 32 - 33 - 37 - 38 - 39 - 51 - 56 - 57 - 60 - 61 - 63 - 72 - 75 - 77 - 80

Aynı zamanda çekilişte 9 bilen 95 kişi 2 bin 486 lira 5'er kuruş, 8 bilen bin 552 kişi 152 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 28 kişi 26 lira 35'er kuruş, 6 bilen 106 bin 626 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiç bilemeyen 200 bin 437 kişi de 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 3 Kişi Başına Düşen İkramiye 118.062,80 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 95 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.486,05 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.552 Kişi Başına Düşen İkramiye 152,30 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 17.028 Kişi Başına Düşen İkramiye 26,35 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 106.626 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,45 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 200.437 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,05 TL

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