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Hafif arazi yolları için 4WD HI (4x4 Yüksek Hız); kum, kar ya da yoğun çamur gibi zorlu araziler için 4WD LO (4x4 Düşük Hız) ve asfalt yollar için 2WD (4x2 Sadece Arkadan İtiş) olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor.