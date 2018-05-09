Yakın gelecekte hayatın her alanında yer bulacak otonom sistemlerin tasarlanması ve yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi konusunda otonom meraklılarını bir araya getiren OpenZeka MARC Mini Otonom Araç Yarışması’nın finali, Bosch Türkiye ana sponsorluğunda Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapıldı.

Türkiye’de yapay zeka algoritmalarının kullanıldığı ilk otonom araç yarışması olma özelliğini taşıyan OpenZeka MARC Mini Otonom Araç Yarışması ile hayatın her alanında yer bulacak otonom sistemlerin tasarlanması ve yapay zekâ algoritmalarının geliştirilmesi konularında teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek firmaların ihtiyaç duyacağı insan kaynağının oluşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yarışma yoğun katılımla gerçekleşti

Lise ve üniversite öğrencileri ile otonom araç meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya 4 lise, 13 üniversite ile 6 otonom araç meraklısı takım olmak üzere toplam 170 kişiden oluşan 23 takım katıldı. Takımlar, geçen yıl ekim, kasım ve aralık aylarında atölye çalışmalarında aldıkları eğitimlerle araçlarını geliştirmeye başladılar. Organizasyonun ilk yarışı şubat ayında Ankara’da gerçekleştirildi. 6 Mayıs’ta yapılan final sonunda ise üniversite liginde, yarışmaya 3 ayrı takımla katılan Trakya Üniversitesi’nden Cleaf Takımı birinciliği kazanırken, lise liginde birinciliği SEV Amerikan Koleji aldı. Şirketlerin yarıştığı ‘Otonom araç meraklıları’ liginde ise Infotech takımı ipi göğüsledi.