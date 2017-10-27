Orduspor Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncuları şehri terk etti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) mücadele eden Ordusporlu oyuncuların tamamı takımdan ayrıldı, bunun üzerine başantrenör Hakan Yiğit de istifa ettiğini açıkladı.

Başantrenör Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda uzun süredir ekonomik sıkıntılar yaşandığını söyledi. Maçlara zor şartlarda hazırlandıklarını belirten Yiğit, "En büyük sorun oyuncuların konaklama probleminin çözülmemesiydi. Sezon başından bu yana konaklama sorununun çözülmemesi bizi çok yıprattı." dedi.

Yiğit, sıkıntılara rağmen sezonun ilk üç maçına çıkarak mücadele ettiklerini dile getirdi. Tüm çabalarına karşın sorunlarının devam ettiğini anlatan Yiğit, "Bizlere verilen sözlerin de tutulmaması sonucu sezon başında transferini gerçekleştirdiğimiz biri yabancı 11 oyuncumuz takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Oyuncuların tamamı şehri terk etti. Bunun üzerine ben de istifa kararı aldım." diye konuştu.

Böyle bir durumun yaşanmasından son derece üzüntü duyduğunu vurgulayan Hakan Yiğit, Orduspor'un yarın iç sahada İzmit Belediyespor'la maçının olduğunu kaydetti. Yiğit, "Altyapıdan oyuncularla mı bu maça çıkılır bilmiyorum ancak şu anda Orduspor Kadın Basketbol Takımı'nın hiçbir oyuncusu kalmadı." ifadesini kullandı.

VEDA MESAJI YAYINLADILAR

Hakan Yiğit, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Beni tanıyanlar bilir, vedalardan hoşlanmam, veda edemem ama her başlangıcın bir de sonu var. Benim ve muhteşem çalışma arkadaşlarım Adnan Alparslan, Baver Eren, Çağatay Saltık ve Emrah Yağdı için bugün Orduspor günlerimiz son buldu. Sporcularımıza bir sözümüz vardı, 'Son oyuncu gitmeden buradan gitmeyeceğiz' demiştim ve şimdi tüm oyuncularımız ayrıldı, bugün de ayrılmak bize düştü. Hoşçakalın."

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