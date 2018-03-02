Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM) 18 Mart’ta gerçekleşecek genel kurul toplantısı öncesi aralarında Orhan Gencebay, Selami Şahin, Fuat Güner ve Ercan Saatçi gibi isimlerin yer aldığı muhalif üyeler Günay Restaurant’ta düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

‘ARİF BENİM KARDEŞİM GİBİ’

Gazete Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre hasta olduğu halde toplantıya katılarak bir konuşma yapan Orhan Gencebay, Arif Sağ’a zeytin dalı uzattı: “Arif Sağ benim kardeşim gibi sevdiğim, 50 yıllık bir dostum. Sanki bu işin ucunda bir tarafta ben, bir tarafta Arif varmış gibi yaklaşım oluyor. Burada söz konusu olan MESAM’dır, benimle bir alakası yok.”