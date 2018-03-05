Orhan Gencebay ile Arif Sağ'ın geçen hafta barıştıkları iddia edildi ama bunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Orhan Gencebay ve Arif Sağ'ı iyi tanıyan biri, "Sağ çok büyük ayıp etti. Artık barışmaları çok zor" dedi.

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