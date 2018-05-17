Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, bir deodorant markasının reklamı için kamera karşısına geçti. Gencebay, reklamda bir otobüse biniyor ve otobüste bulunan ve sıcaktan terleyen insanlara tavsiyeler veriyor.

Gencebay, bir deodorant markasının reklamı için önce halk otobüsüne bindi ardından da koltuk altı terleyen ve kokan bir gence tavsiyeler verdi. Orhan Gencebay reklam için ‘Batsın Bu Dünya’ adlı şarkısının bir versiyonunu seslendirdi.