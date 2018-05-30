Orman Genel Müdürlüğünce çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı olan fıstığı il genelinde yaygınlaştırmak ve orman köylüsüne gelir sağlamak amacıyla yürütülen proje ile dağlık alanlarda doğal olarak yetişen menengiç ağaçlarına aşılama yapılıyor.

6 bin 500 hektar alanda gerçekleştirilecek çalışma ile kentte oluşturulacak yaklaşık 240 bin fıstık ağacından yılda 2 bin 400 ton ürün alınması hedefleniyor.

Yılda 50 milyon lira kazanç getirmesi öngörülen fıstık üretimi, orman köylüsüne umut oldu.

" DİYARBAKIR'DA 240 BİN FISTIK AĞACIMIZ OLACAK"

Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Metin Eratilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başladıkları menengiç aşılaması projesinde başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

İlk etapta bozuk ormanları rehabilite etmek için yola çıktıklarını, bu kapsamda geçen yıl kentte büyük bir menengiç potansiyelini fark ettiklerini ifade eden Eratilla, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yarımkaş köyünde geçen sene 250 bin menengiç aşılaması yaptıklarını, bunun yaklaşık 180 bininin tuttuğunu, yüzde 70 civarında başarı elde ettiklerini belirtti.

Elde edilen başarının güveni getirdiğini ve bu güven sayesinde de çalışmayı kent geneline yayma kararı aldıklarını ifade eden Eratilla, ilçeler de dahil 6 bin hektarlık alanı projelendirdiklerini aktardı.

Eratilla, proje tamamladığında Diyarbakır'da 6 bin 500 hektarlık alanda menengiç aşılaması yapılmış olacağına işaret ederek, Diyarbakır'da 720 bin aşı yapmayı planladıklarını dile getirdi.

"Bu çalışmayla Diyarbakır'da yaklaşık 240 bin fıstık ağacımız olacak." diyen Eratilla, projenin toplam bedelinin 5 milyon 785 bin lira olacağını belirtti.

Eratilla, şöyle devam etti:

"Bu menengiç sahaları 3 yıldan sonra ürün vermeye başlayacak. Ürün almaya başladıktan sonra Diyarbakır'da yıllık ortalama 2 bin 400 ton ürün alınmasını hedefliyoruz. Diyarbakır'da yıllık fıstığın 50 milyon lira gelir getirmesi hesaplanmakta. Bunun tamamı da orman köylülerinin faydalanacağı bir gelir. Yani bozulmuş bir ormanlık alanda yaptığımız az bir maliyetle büyük bir faydayı orman köylüsüne sağlamış oluyoruz."

"DİYARBAKIR SİİRT'İ GEÇECEKTİR"

Eratilla, bu aşılama ile 3 yıl sonra maliyetin kat kat fazlasının alınacağını aktararak, bu şekilde 3 yılda kendini amorti eden çok az yatırım bulunduğunu dile getirdi.

"Bu projemizin Türkiye'deki en ekonomik yatırımlar içerisine girdiğini söyleyebiliriz." ifadesini kullanan Eratilla, şunları kaydetti:

"Projemiz tamamlandığında Diyarbakır Siirt'i geçecek. Gaziantep'i yakalamamız zaman alacak ama Siirt'i, Şanlıurfa'yı geçeceğiz. Aynı zamanda da orman köylüsünün bölgesinde istihdamı sağlanacak."

- "GENÇLERİMİZ ARTIK KÖYÜNDE, KENDİ İŞİNDE ÇALIŞACAK"

Çınar ilçesi Yarımkaş köyü muhtarı Mehmet Sait Gülçer, bölgede bazı köylülerin başka bölgelere mevsimlik işçi olarak gittiğini belirterek, bu projenin köylüye ekonomik katkısı olacağını aktardı.

Gülçer, şöyle konuştu:

"İnşallah ağaçlar geliştikçe verim artacak, mevsimlik işçiliğin önü kesilecek, gençlerimiz artık köyünde, kendi işinde çalışacak. Benim evimin önünde işim olursa gidip neden batıda çalışayım? Burada kendi işimi yaparım. Köyümüzün yüzde 80'i dar gelirli aileler. Bu sayede insanların ekonomik durumu iyi olacak. Fıstık üretimi ile ilgili hedeflerimiz var. Bu konuda Siirt ve Gaziantep ile rekabete gireceğimiz kanaatindeyiz. İnşallah Karacadağ fıstığı diye piyasaya fıstık sunacağız. Bunun için ayrıca kooperatif de kurduk."

Vatandaşlardan Abdülkadir Çakmak, 10 çocuk babası olduğunu belirterek, mevsimlik işçi olarak başka illere gidip çalıştığını aktardı.

"Batıya çalışmaya gittiğimizde aldığımız paranın da pek bir kıymeti kalmıyor. Ben burada ağa olurum. Bir sürü fıstık ağacımız olacak." diyen Çakmak, köylerinde kazanç sağlayacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



