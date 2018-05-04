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1. Yemekle birlikte su tüketilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Bu nedenle iftarınızı su ile açıp yemek bitimine kadar bir litre, yemekle uyku arasında 1 - 1,5 litre ve sahurda da bir litre su içmeye özen gösterin. Böylece 3 - 3,5 litre su içmiş ve vücudunuzun ihtiyacını karşılamış olacaksınız.