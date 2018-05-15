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Acı biber: Jalepeno, chili biberi içerdiği capsaicin maddesi sayesinde damarlarda plak oluşumunu ve yağ birikimini önler. Aynı zamanda da kalp atışlarını hızlandırır. Bu sayede dolaşıma katkıda bulunur ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Eğer herhangi bir mide problemi yaşamıyorsanız günde 1 çay kaşığı kadar bu biberlerden yapılan pul biberi ya da biberlerin tazelerini beslenmenize ekleyebilirsiniz. Yoğurtla birlikte tüketilmesi oluşabilecek yanmaları engelleyecektir. Ancak acıya karşı bir hassasiyetiniz varsa tüketmemelisiniz.