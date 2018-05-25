Oskarshamns AIK - Utsiktens BK maçı ne zaman?

Oskarshamns AIK ve Utsiktens BK, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Oskarshamns AIK 16 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Utsiktens BK 10 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Oskarshamns AIK, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Utsiktens BK, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 163. İddaa'da Oskarshamns AIK kazanır 1.65, berabere biter 3.30, Utsiktens BK kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Oskarshamns AIK önceki hafta IK Oddevold mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Utsiktens BK, Assyriska BK karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Oskarshamns AIK, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 5 gol yedi.

Utsiktens BK, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Utsiktens BK 4 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.