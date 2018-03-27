Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası'na katılan basın mensuplarına başarılar dileyerek, Bakanlığın takımı ile yapılacak maç için espriyle karışık meydan okudu.



Medya çalışanlarının kozlarını paylaştığı Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası Ankara'da başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, turnuvaya katılan tüm takımlara başarıları diledi. Parkede ter döken basın çalışanlarına espriyle karışık meydan okuyan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Spor Toto 2. Medya Çalışanları Basketbol Turnuvası'na katılan tüm basın emekçilerine başarılar diliyorum. Perşembe günü yapacağımız maça iyi hazırlanın. Pek şansınız olmayacak."

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