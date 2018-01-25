Osman Bey tarafından 1288'de fethedilip, 1299'da ilk hutbenin okutularak Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu Karacahisar Kalesi'nde kazı çalışmaları yapan Anadolu Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Altınsapan, kalede o dönemde kullanılan eşyalara ilişkin kitap yayınladı.

AA'nın haberine göre Eskişehir'deki Karacahisar Kalesi'nin kazı başkanı Prof. Dr. Altınsapan tarafından 4 yıllık çalışmayı içeren "Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu yer: Eskişehir Karacahisar Kalesi" adlı kitap, 2011-2014 yıllarını kapsıyor.

Kalede gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonunda ortaya çıkartılan mimari birim ve küçük yapılar, günlük yaşama ait eşyalar, bazı savaş malzemeleri, sikkeler tanımlanarak analiz edildi. Söz konusu analizler sonunda ortaya çıkan ve kitaplaştırılan veriler, 1288 yılındaki fetihten Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar olan Osmanlı'ya ait malzemelerin özelliklerine ışık tutuyor.

"OSMANLI'NIN İLK FETHETTİĞİ KALEYİ İNSANLARA ANLATTIK"

Prof. Dr. Altınsapan, yaptığı açıklamada, ilk kez 1999'da tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık ve Prof. Dr. Ebru Parman tarafından başlatılan çalışmaları 2011'den bu yana kendilerinin devam ettirdiğini söyledi.

Söz konusu dönemden 2015 yılına kadar sürdürdükleri çalışmalara bilimsel yayın için ara verdiklerini aktaran Altınsapan, şöyle devam etti:

"Kalenin giriş kapısının hemen batısından birçok mimari bulgu, işlikler, mekanlar ve iç sur ortaya çıkartıldı. Bunların dışında çok sayıda küçük buluntu elde ettik. Çalışmalar sonunda ortaya çıkan eserleri gruplandırarak bilim dünyasıyla paylaşmaya karar verdik. Bu yayınla Osmanlı'nın fethettiği ilk kaleyi insanlara anlattık. Yüksek lisans öğrencim Meydan Palalı ile yayını hazırladık. Yayında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

"OSMANLI'NIN İLK DÖNEMİNDE KULLANILAN EŞYALAR HAKKINDA FİKİR VERECEK"

Altınsapan, kazılarda ağırlıklı olarak Osmanlı Dönemi eserlerinin ortaya çıktığına değinerek, kitapta o dönemde kalede yaşayanların günümüze bıraktığı kalıntıların ve eserlerin yer aldığını belirtti.

Seramik, çini, metal eşyaların yanı sıra dönemin mobilya aksamlarından örneklere de yer verdiklerini anlatan Altınsapan, "Kilitler, takılar, sikkeler, ok uçları, kolyeler, küpeler, oyuncaklar gibi buluntular var. Bunların hepsinin özellikleri ve dönemleri yer alıyor. 1288 yılındaki fetihten Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar olan Osmanlı'ya ait malzemelerin özelliklerini herkes görecek. O dönemde kullanılan malzemeler anlaşılacak. Osmanlı'nın ilk döneminde kullanılan eşyalar hakkında insanlara bir fikir veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Altınsapan, söz konusu kitabı halk kütüphanelerine de gönderdiklerini sözlerine ekledi.

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