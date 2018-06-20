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Osmanlı padişahlarının meslekleri!

20.06.2018 - 07:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Hangi Osmanlı padişahı hobi olarak hangi meslekle uğraşıyordu? İşte Fatih Sultan Mehmed'den Yavuz Sultan Selim'e Osmanlı padişahlarının meslekleri...

  • 1 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
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    I. MEHMED 

    (Çelebi-Kirişçi) 

    I. Mehmed'in lakabının Kirişçi olmasının nedeni; yay ve kiriş ustası olmasıdır. 

  • 2 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
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    II. MEHMED 

    (Fatih Sultan Mehmed) 

    Fatih Sultan Mehmed, bahçıvanlık konusunda kendini geliştirmiştir. Ağaç yetiştirmek ve güllerin aşılanması gibi konularda yüksek bilgiye sahipti. 

  • 3 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
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    I. SELİM 

    (Yavuz Sultan Selim) 

    Çok kitap okumasıyla bilinen Yavuz Sultan Selim; kuyumculukla ilgileniyordu. Kitap satırlarını takip etmek için kendine altın hilaller de yapardı. 

  • 4 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
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    I. SÜLEYMAN 

    (Kanuni Sultan Süleyman) 

    Mücevher işleme konusunda yetenekleri olan Kanuni Sultan Süleyman, İtalyan kuyumculuk sanatının örneklerini uygulamıştır. 

  • 5 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
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    II. SELİM 

    (Sarı Selim) 

    Şiirleri bilinen Sarı Selim, Hacı adaylarının Hac yolunda kullanmaları için hilal şeklinde asalar yapardı. II. Selim, Hac zamanı bu asaları Hacılara dağıttırırdı. 

  • 6 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    6 | 49

    III. MURAD 

    Şair olan III. Murad, ok yapardı. Ama en bilinen yeteneği ise hattat olmasıdır. 

  • 7 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
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    I. AHMED 

    Çerkez kamçısı işlemekte usta olan I. Ahmed; okçuların kullandığı özel yüzüklü asalar yapan I. Ahmed aynı zamanda kaşık ustasıdır. I. Ahmed ok yapma merakı nedeniyle "Kemankeşler Loncası (yani okçular- loncası)” üyesi olmuştur. 

  • 8 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
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    II. BEYAZID

    Okçuluğa olan ilgisi nedeniyle ok imal edenleri İstanbul'da buluşturmuş olan III. Beyazıd; marangoz ve hattattır. 

  • 9 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    9 | 49

    II. OSMAN 

    Meşin ve deriden çeşitli eşyalar yapan II. Osman saraççılık yapardı. II. Osman kendi bindiği atların eyerini de kendisi yapardı. 

  • 10 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    10 | 49

    III. SELİM 

    Silah ustası olan II. Selim; tüfek yapardı. Hatta II. Selim'in yaptığı tüfeklerin gez ve arpacıklarını tamamen doğru yapması nedeniyle onun yaptığı silahlarda kurşunlar hedefi tam vuruyordu. 

  • 11 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    11 | 49

    II. MAHMUD

    Müzisyen, hattat ve kuyumcu olan II. Mahmud aynı zamanda sedef işlemeciliği de yapardı. 

  • 12 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    12 | 49

    I. ABDÜLMECİD 

    Batı usulü besteleriyle bilinen I. Abdülmecid, aynı zamanda modern bir ressamdır. 

  • 13 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    13 | 49

    II. ABDÜLHAMİD

    Marangozluk konusunda yeteneği olan II. Abdülhamid, bu konuda çok ciddi bir tasarımcıdır. İnce tarzı ve tasarımlarıyla Amerika'da açılan sergide marangozluk ve doğramacılık alanında birincilik almıştır. 

  • 14 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    14 | 49

    PADİŞAHLARIN UNUTULMAZ SÖZLERİ

    Fatih Sultan Mehmet 
    Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun başına geçiniz.

  • 15 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    15 | 49

    Fatih Sultan Mehmet
    İmparatorunuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz.

  • 16 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    16 | 49

    Fatih Sultan Mehmet
    Ey Konstantiniye, ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım.

  • 17 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    17 | 49

    Sultan IV. Murad
    Allah, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaşlanmaz!

  • 18 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    18 | 49

    Kanuni Sultan Süleyman
    Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.

  • 19 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    19 | 49

    Yavuz Sultan Selim
    Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.

  • 20 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    20 | 49

    Yavuz Sultan Selim
    Şah İsmail'e Şahım sen herkesi sadık yar sanma. Sen herkesi dost mu sandın? Belki o, düşman olur. Sadık ol, belki o alemde komutan olur. Yar olur, düşman olur, komutan olur, sevgili olur.

  • 21 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    21 | 49

    Sultan IV. Murad
    Bağdat'ı almaya çalışmak, Bağdat'ın kendinden daha mı güzeldi ne?!

  • 22 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    22 | 49

    Sultan II. Abdülhamid Han
    Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor!

  • 23 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    23 | 49

    Sultan II. Abdülhamid Han
    Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.

  • 24 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    24 | 49

    Sultan II. Abdülhamid Han
    Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!

  • 25 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    25 | 49

    Yavuz Sultan Selim
    Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.

  • 26 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    26 | 49

    Yavuz Sultan Selim
    Bu dünya iki padişaha yetecek kadar büyük değildir.

  • 27 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    27 | 49

    Fatih Sultan Mehmet
    Dünya devleti ebedi değildir. Fani cihanda hiç kimse de ölümsüz değildir. İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır.

  • 28 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    28 | 49

    Sultan II. Abdülhamid Han
    Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR! Ben sadece gafil değildim, o kadar. Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.

  • 29 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    29 | 49

    Sultan II. Abdülhamid Han
    Düşmanın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir. Esaretin bir çeşidi de borçlandırmadır.

  • 30 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    30 | 49

    Sultan II. Abdülhamid Han
    Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün. İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.

  • 31 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    31 | 49

    Sultan II. Abdülhamid Han
    Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.

  • 32 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    32 | 49

    Fatih Sultan Mehmet
    Eğer yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım...

  • 33 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    33 | 49

    Yıldırım Bayezid
    Yenileceğinden korkan, daima yenilir.

  • 34 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    34 | 49

    Yavuz Sultan Selim
    Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.

  • 35 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    35 | 49

    Sarı Selim (II. Selim)
    Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse.

  • 36 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    36 | 49

    III. Ahmed
    Sancak-ı Şerifi sana, seni Yüce Allah'a emanet eyledim. Tatar Hanı'nın sayı ile amel eyle, onun sözünden dışarı çıkma! (Baltacı Mehmet Paşa'ya)

  • 37 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    37 | 49

    III. Mehmet
    Valide, biz Sultan oğlu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii'nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz.

  • 38 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    38 | 49

    II. Mustafa
    Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Yerinde kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna esirgemem. Her ne denli zahmet arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem. Elbette kendim giderim!

  • 39 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    39 | 49

    II. Mustafa
    Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir.

  • 40 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    40 | 49

    II. Ahmed
    Bak Paşa, sana devlet işlerini doğrulukla yapasın, harbe gidesin, dedim. Gitmedin. Hizmetinde bulunan çalışkan kulları yakasından tutup zorla dışarı atmak cesaretini gösterdin. -

  • 41 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    41 | 49

    Ağalara araba gönderdin, yeniçeriler ayaklandı dedin. Ben de zorba aradım. Meğer zorbaların başı senmişsin!

  • 42 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    42 | 49

    Osman Gazi
    Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur.

  • 43 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    43 | 49

    Orhan Gazi
    Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür.

  • 44 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    44 | 49

    Orhan Gazi
    Oğlu Murat Gazi'ye vasiyeti : Oğul! Cennet mekân babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah'ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı'ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez.

  • 45 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    45 | 49

    Zira İ'la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi şerifini yüceltmek, İslamiyet'i yaymak) azmi iki kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir.

  • 46 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    46 | 49

    II. Süleyman
    Emir Allah’ındır... Lâkin kulların hiç hatası yok mudur? Andımız olsun ki, Belgrad’ı düşman eline komayız. Velâkin orada kılıçtan geçirilen, katledilen binlerce Müslüman için ağlarız!

  • 47 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    47 | 49

    Sultan IV. Murad
    Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz.

  • 48 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    48 | 49

    V. Mehmet Reşat 
    Ben Osmanlı Padişahı, İslâm Halifesi, fakat her şeyden evvel Türk Hakanıyım.

  • 49 Osmanlı padişahlarının meslekleri!
    49 | 49

    Yıldırım I. Bayezit
    Gidin, daha çok müttefik ve daha büyük ordularla karşıma çıkın ki, kazanacağım şan ve zafer de daha büyük olsun!

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