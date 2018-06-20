Osmanlı padişahlarının meslekleri!

I. MEHMED
(Çelebi-Kirişçi)
I. Mehmed'in lakabının Kirişçi olmasının nedeni; yay ve kiriş ustası olmasıdır.
II. MEHMED
(Fatih Sultan Mehmed)
Fatih Sultan Mehmed, bahçıvanlık konusunda kendini geliştirmiştir. Ağaç yetiştirmek ve güllerin aşılanması gibi konularda yüksek bilgiye sahipti.
I. SELİM
(Yavuz Sultan Selim)
Çok kitap okumasıyla bilinen Yavuz Sultan Selim; kuyumculukla ilgileniyordu. Kitap satırlarını takip etmek için kendine altın hilaller de yapardı.
I. SÜLEYMAN
(Kanuni Sultan Süleyman)
Mücevher işleme konusunda yetenekleri olan Kanuni Sultan Süleyman, İtalyan kuyumculuk sanatının örneklerini uygulamıştır.
II. SELİM
(Sarı Selim)
Şiirleri bilinen Sarı Selim, Hacı adaylarının Hac yolunda kullanmaları için hilal şeklinde asalar yapardı. II. Selim, Hac zamanı bu asaları Hacılara dağıttırırdı.
III. MURAD
Şair olan III. Murad, ok yapardı. Ama en bilinen yeteneği ise hattat olmasıdır.
I. AHMED
Çerkez kamçısı işlemekte usta olan I. Ahmed; okçuların kullandığı özel yüzüklü asalar yapan I. Ahmed aynı zamanda kaşık ustasıdır. I. Ahmed ok yapma merakı nedeniyle "Kemankeşler Loncası (yani okçular- loncası)” üyesi olmuştur.
II. BEYAZID
Okçuluğa olan ilgisi nedeniyle ok imal edenleri İstanbul'da buluşturmuş olan III. Beyazıd; marangoz ve hattattır.
II. OSMAN
Meşin ve deriden çeşitli eşyalar yapan II. Osman saraççılık yapardı. II. Osman kendi bindiği atların eyerini de kendisi yapardı.
III. SELİM
Silah ustası olan II. Selim; tüfek yapardı. Hatta II. Selim'in yaptığı tüfeklerin gez ve arpacıklarını tamamen doğru yapması nedeniyle onun yaptığı silahlarda kurşunlar hedefi tam vuruyordu.
II. MAHMUD
Müzisyen, hattat ve kuyumcu olan II. Mahmud aynı zamanda sedef işlemeciliği de yapardı.
I. ABDÜLMECİD
Batı usulü besteleriyle bilinen I. Abdülmecid, aynı zamanda modern bir ressamdır.
II. ABDÜLHAMİD
Marangozluk konusunda yeteneği olan II. Abdülhamid, bu konuda çok ciddi bir tasarımcıdır. İnce tarzı ve tasarımlarıyla Amerika'da açılan sergide marangozluk ve doğramacılık alanında birincilik almıştır.
PADİŞAHLARIN UNUTULMAZ SÖZLERİ
Fatih Sultan Mehmet
Baba, eğer padişah siz iseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah ben isem, size emrediyorum! Gelip ordunun başına geçiniz.
Fatih Sultan Mehmet
İmparatorunuza söyleyin, şimdiki Osmanlı padişahı öncekilere benzemez. Bizim gücümüzün ulaştığı yerlere, sizin imparatorunuzun hayalleri bile ulaşamaz.
Fatih Sultan Mehmet
Ey Konstantiniye, ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım.
Sultan IV. Murad
Allah, peygamber korkusu bilmez alçaklar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asla yaşlanmaz!
Kanuni Sultan Süleyman
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Yavuz Sultan Selim
Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.
Yavuz Sultan Selim
Şah İsmail'e Şahım sen herkesi sadık yar sanma. Sen herkesi dost mu sandın? Belki o, düşman olur. Sadık ol, belki o alemde komutan olur. Yar olur, düşman olur, komutan olur, sevgili olur.
Sultan IV. Murad
Bağdat'ı almaya çalışmak, Bağdat'ın kendinden daha mı güzeldi ne?!
Sultan II. Abdülhamid Han
Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor!
Sultan II. Abdülhamid Han
Savaş yalnız sınırlarda olmaz .Savaş bir milletin topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir.
Sultan II. Abdülhamid Han
Bir karış dahi olsa vatan toprağını satmam, zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim de bu toprakları ancak aldığı fiyata verir. Çünkü bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir!
Yavuz Sultan Selim
Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.
Yavuz Sultan Selim
Bu dünya iki padişaha yetecek kadar büyük değildir.
Fatih Sultan Mehmet
Dünya devleti ebedi değildir. Fani cihanda hiç kimse de ölümsüz değildir. İnsanların dünyada nefesleri sayılıdır ve ölümsüzlük kapısı kapalıdır.
Sultan II. Abdülhamid Han
Beni evhamlı sanıyorlardı HAYIR! Ben sadece gafil değildim, o kadar. Kırk yıl şu devletlerin birbirine düşmesini bekledim. Onlar birbirlerine düştü, şimdi ben tahtta değilim.
Sultan II. Abdülhamid Han
Düşmanın kurtuluş reçetesi öldürmek içindir. Esaretin bir çeşidi de borçlandırmadır.
Sultan II. Abdülhamid Han
Millet birbirini kırıp geçireceğine bırakın beni öldürsün. İcabı halinde donanmayı kaybetmemek için canımı vermeye hazırım.
Sultan II. Abdülhamid Han
Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder.
Fatih Sultan Mehmet
Eğer yapmak istediğimi sakalımın bir teli bile bilseydi, sakalımın o telini hemen koparır ve yakardım...
Yıldırım Bayezid
Yenileceğinden korkan, daima yenilir.
Yavuz Sultan Selim
Kılıcımız parladıkça düşmanın gözü ondan ayrılıp bizi göremez. Ama Allah esirgesin, bir gün paslanır da yaltırıklanmazsa düşman bizi görmek değil, bir de tepeden bakar.
Sarı Selim (II. Selim)
Ayrılıktan sızlanmanın vaktinde acılı bülbülüz, ateş kesilir saba yeli gül bahçemizden geçse.
III. Ahmed
Sancak-ı Şerifi sana, seni Yüce Allah'a emanet eyledim. Tatar Hanı'nın sayı ile amel eyle, onun sözünden dışarı çıkma! (Baltacı Mehmet Paşa'ya)
III. Mehmet
Valide, biz Sultan oğlu sultanız, kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii'nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz.
II. Mustafa
Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Yerinde kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna esirgemem. Her ne denli zahmet arzulanırsa, sabr-ü tahammül eylerim. Halka hizmet tamama ermeyince seferden dönmem. Elbette kendim giderim!
II. Mustafa
Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir.
II. Ahmed
Bak Paşa, sana devlet işlerini doğrulukla yapasın, harbe gidesin, dedim. Gitmedin. Hizmetinde bulunan çalışkan kulları yakasından tutup zorla dışarı atmak cesaretini gösterdin. -
Ağalara araba gönderdin, yeniçeriler ayaklandı dedin. Ben de zorba aradım. Meğer zorbaların başı senmişsin!
Osman Gazi
Bir yeri elde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur.
Orhan Gazi
Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Sonunda hüküm isabetli olsa da, geciken adalet zulümdür.
Orhan Gazi
Oğlu Murat Gazi'ye vasiyeti : Oğul! Cennet mekân babam Osman Gazi Han bir avuç toprağı beylik yaptı. Biz Allah'ın izniyle beyliği sultanlığa çevirdik. Sen daha da büyüğünü yapacaksın! Osmanlı'ya iki kıta üzerine hükmetmek yetmez.
Zira İ'la-yı kelimetullah (Allahü tealanın ismi şerifini yüceltmek, İslamiyet'i yaymak) azmi iki kıtaya sığmayacak yüce bir azimdir.
II. Süleyman
Emir Allah’ındır... Lâkin kulların hiç hatası yok mudur? Andımız olsun ki, Belgrad’ı düşman eline komayız. Velâkin orada kılıçtan geçirilen, katledilen binlerce Müslüman için ağlarız!
Sultan IV. Murad
Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz.
V. Mehmet Reşat
Ben Osmanlı Padişahı, İslâm Halifesi, fakat her şeyden evvel Türk Hakanıyım.
Yıldırım I. Bayezit
Gidin, daha çok müttefik ve daha büyük ordularla karşıma çıkın ki, kazanacağım şan ve zafer de daha büyük olsun!
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