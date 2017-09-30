Osmanlıspor Kasımpaşa maçı canlı izle - Osmanlıspor Kasımpaşa maçı saat kaçta?

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Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşıyor. Ligde 2 haftadır galibiyet alamayan Lacivert-Beyazlılar, son 5 maçta 4 kez yendiği, 1 kez de berabere kaldığı Başkent ekibini yine devirerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

OSMANLISPOR - KASIMPAŞA

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu

SAAT: 14.00

YAYIN: beIN Sports 2

SAKATLAR: Bengali Koita, Franck Etoundi, Syam Ben Youssef (Kasımpaşa)

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Pinto, Numan, Maxsö, Vrsajevic, Lawal, Musa, Josue, Serdar, Umar, Cikalleshi

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Trezeguet, Neumayr, Mensah, Rangel

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, ligde topladığı 8 puanla 10. sırada yer alıyor. Lige çok kötü bir başlangıç yapan ve geride kalan 6 haftada 1 puanla son basamakta yer alan teknik direktör İrfan Buz gözetimindeki Osmanlıspor ise Kasımpaşa karşısında sezondaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG PUAN DURUMU

PAŞA'DAN BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Kasımpaşa, Osmanlıspor’la Süper Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet alırken, 1 kez berabere kaldı, hiç yenilmedi. 2015-2016 sezonunda deplasmanda 1-0 kazanan evinde de 1-1 berebere kalan Kasımpaşa, 2016-2017’de ise Ankara’da 2-1, İstanbul’da da 3-2 galip gelmişti. Paşa, geçen sezon Türkiye Kupası son 16 turunda da rakibini 1-0 mağlup edip turnuvanın dışına itmişti.

Osmanlıspor Kasımpaşa