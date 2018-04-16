Osmanlıspor - Trabzonspor maçı için bekleyiş sürüyor. Süper Lig'de Osmanlıspor, Trabzonspor'u bu akşam evinde ağırlayacak. Futbolseverlerin büyük merakla ve heyecanla beklediği Osmanlıspor - Trabzonspor maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Osmanlıspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

OSMANLISPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Ligde 29. haftanın kapanış maçında İrfan Buz yönetimindeki Osmanlıspor evinde, Rıza Çalımbay yönetimindeki Trabzonspor'u konuk edecek. Osmanlıspor alt lige düşmemek için galibiyet yollarını ararken, Trabzonspor ise ligi üst sıralarda bitirebilmek için galibiyet yolu arayacak.

Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Maçı hakem Halis Özkahya yönetecek, yardımcılığını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşma canlı olarak beIN Sports 1 kanalından izlenebilecek.

İKİ TAKIM ARASINDA İSTATİSLİKLER

İki takım Süper Lig'de 15 kez karşı karşıya geldi (2009/10 hariç). Bu maçlarda 7-6'lık Trabzonspor üstünlüğü bulunuyor (2B).

İki takım Süper Lig'de karşı karşıya geldiği ilk iki maç berabere bitmişti (2004/05 sezonu); o sezondan bu yana berabere kalmadılar (13 maç - 2009/10 sezonu hariç).

Osmanlıspor geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi; bu maç öncesinde beş maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamışlardı (2G 3B).

Ligde deplasmanda oynadığı son maçta Galatasaray'a 2-0 yenilen Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son dokuz maçtaki tek mağlubiyeti o maçtı (4G 4B).

Trabzonspor ligde Ankara takımlarına altı maçtır yenilmiyor (3G 3B); bu maçların dördünde kalelerini gole kapattılar. Trabzonspor'u yenen son Ankara takımı yine Osmanlıspor'du (11 Eylül 2016).

Osmanlıspor ligde Nisan ayında oynadığı son dokuz maçta sadece iki kez yenildi (4G 3B).

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de kendi kalesine en fazla gol atan takım (4).

Osmanlıspor bu sezon Süper Lig'de Göztepe ile beraber penaltıdan en fazla gol atan takım (7'şer).

Bu sezon Süper Lig'de en az korner kullanan takım Trabzonspor (104).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla uzaklaştırma yapan isim Yalçın Ayhan (188).

Okay Yokuşlu bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan isim (291); Okay, en yakın takipçisinden 63 tane daha fazla ikili mücadele kazandı.

Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 22 maçta 24 gole katkı yaptı (22 gol ve iki asist).

Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 22 maçta 24 gole katkı yaptı (22 gol ve iki asist).

SAKAT/CEZALI DURUMU

Osmanlıspor: Hakan Arıkan (sakat), Özer Hurmacı (sakat), Raheem Lawal (sakat), Payam Sadeghian (sakat)

Trabzonspor: Burak Yılmaz (sakat), Jan Durica (sakat), Esteban (sakat), Fabian Castillo (sakat), Ogenyi Onazi (sakat), Okay Yokuşlu (cezalı)