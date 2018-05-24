Yeni sezon güçlü bir kadroyla hazırlanmak isteyen Trabzonspor, Umar Aminu'yu transfer etmek için çalışmalara başladı.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor Futbol Koordinatörü Özkan Sümer'in çok beğendiği ve transfer etmek istediği Umar Aminu için Osmanlıspor ile masaya oturmaya hazırlanan Trabzonspor, takas formülüyle bu transferi çözmeye çalışacak. Osmanlıspor'un ligden düşmesi sebebiyle takımdan ayrılmak isteyen Umar Aminu için Süper Lig'den birçok talip var.

Osmanlıspor'un daha önceki teklifleri istediği yüksek bonservis ücretleriyle geri çevirmesi de transfer için olası bir problem teşkil ederken, bu durumda Trabzonspor Umar'ı sezon sonuna kadar kiralayacak. Bu sezon Osmanlıspor formasıyla 31 maçta sahaya çıkan Umar Aminu, 5 gol 6 asistlik bir katkı sağladı. Umar Aminu'nun Mayıs 2020'ye dek sözleşmesi bulunuyor.