ÖSYM'den engelli adaylara müjde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylara yönelik 14 ilde yürüttükleri sınav merkezi uygulamasını 2018'den itibaren yaygınlaştırmayı ve yıl sonu itibarıyla bu hizmeti tüm illerde sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

AA'nın haberine göre Özer, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylardan, sınav güvenliğini zedeleyecek nitelikte alet, araç gereç, elektronik büyüteç, işitme cihazı, biyonik kulak, Braille daktilo gibi cihazları kullanan veya kullanması gerekenlere, her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş 14 ildeki 15 sınav merkezinde hizmet verildiğini söyledi.

"HEDEFİMİZ, HERKES İÇİN HER YERDE OLMAK"

"2018 yılından itibaren hedefimiz, herkes için her yerde olmak." ifadesini kullanan Özer, bu kapsamda ilk hedef kitlelerinin engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylar olduğunu dile getirdi.

Özer, şunları kaydetti:

"Bu adaylarımız için her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonları oluşturuyoruz. Bu hizmeti halen sadece Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Şanlıurfa'da verebilmekteyiz. Engelli adaylarımıza yönelik sınav merkezi uygulamamızı 2018'den itibaren yaygınlaştırmayı ve yıl sonu itibarıyla tüm illerimizde sunmayı hedefliyoruz. Böylece kullandıkları aparatlar nedeniyle özel salon oluşturmamız gereken engeli, sağlık sorunu ve özel durumu olan adaylarımız, başka bir ildeki sınav merkezine gitmek zorunda kalmadan, yaşadıkları illerde oluşturacağımız sınav salonları vasıtasıyla hizmetlerimizden kolaylıkla yararlanabilecek."