Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, merkezin ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla, "Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi" çalışma grubu kurduklarını açıkladı.

AA'nın haberine göre Prof. Dr. Özer, yaptığı açıklamada, ÖSYM olarak, tüm süreçleri masaya yatırdıklarını belirterek, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için dış değerlendirmeye ve bakışa ihtiyaçlarının bulunduğunu ifade etti.

Bu nedenle bu alanla çalışmaları olan, daha önce ÖSYM Yönetim Kurulu'nda görev yapmış ve ölçme ve değerlendirme süreçleri ile deneyimi bulunan öğretim üyelerinin bu bağlamda katkılarını almak üzere, bir çalışma grubu oluşturduklarını anlatan Özer, "ÖSYM'ye bağlı 'Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi' çalışma grubumuz, merkezin ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, dünyadaki iyi uygulamaların adaptasyonu ile ilgili öneriler geliştirecek." diye konuştu.

ÖSYM ANALİZ YAYINLAYACAK

Çalışma grubunun üç temel amacı bulunduğunu aktaran Özer, bunlardan birincisinin mevcut süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi olduğunu, bu bağlamda çözümler üretileceğini ve uygulamaya konulacağını belirtti.

İkinci olarak da dünyada benzer merkezlerin iyi uygulamalarını ÖSYM'ye adapte etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Özer, ÖSYM'de analiz ve raporlar hazırlanması yönünde yol haritası belirleyeceklerini kaydetti.

Özer, "ÖSYM maalesef yaptığı sınavlarla ilgili analizler yayınlamıyor. 2018 yılından itibaren dünyadaki benzer sınav merkezleri gibi analizler yayınlamak istiyoruz. Böylece veriler üzerinden sağlıklı bir şekilde tartışma zemini olacak." dedi.

Çalışma grubunda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıtkı Yıldız yer alıyor.