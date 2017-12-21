Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, merkezin ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla, "Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi" çalışma grubu kurduklarını açıkladı.
AA'nın haberine göre Prof. Dr. Özer, yaptığı açıklamada, ÖSYM olarak, tüm süreçleri masaya yatırdıklarını belirterek, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için dış değerlendirmeye ve bakışa ihtiyaçlarının bulunduğunu ifade etti.
Bu nedenle bu alanla çalışmaları olan, daha önce ÖSYM Yönetim Kurulu'nda görev yapmış ve ölçme ve değerlendirme süreçleri ile deneyimi bulunan öğretim üyelerinin bu bağlamda katkılarını almak üzere, bir çalışma grubu oluşturduklarını anlatan Özer, "ÖSYM'ye bağlı 'Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi' çalışma grubumuz, merkezin ölçme ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, dünyadaki iyi uygulamaların adaptasyonu ile ilgili öneriler geliştirecek." diye konuştu.
ÖSYM ANALİZ YAYINLAYACAK
Çalışma grubunun üç temel amacı bulunduğunu aktaran Özer, bunlardan birincisinin mevcut süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi olduğunu, bu bağlamda çözümler üretileceğini ve uygulamaya konulacağını belirtti.
İkinci olarak da dünyada benzer merkezlerin iyi uygulamalarını ÖSYM'ye adapte etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Özer, ÖSYM'de analiz ve raporlar hazırlanması yönünde yol haritası belirleyeceklerini kaydetti.
Özer, "ÖSYM maalesef yaptığı sınavlarla ilgili analizler yayınlamıyor. 2018 yılından itibaren dünyadaki benzer sınav merkezleri gibi analizler yayınlamak istiyoruz. Böylece veriler üzerinden sağlıklı bir şekilde tartışma zemini olacak." dedi.
Çalışma grubunda İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Eryılmaz, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Aşkar, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sıtkı Yıldız yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.