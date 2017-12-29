Tarihe karışan 62 otomobil modeli

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21. Renault Toros

Renault 12 modelinin geliştirilip o dönemin koşullarına göre modernleştirilmiş otomobil modeliydi. İlk olarak Toros dört vites, Toros SW dört vites ve Toros beş vites, Toros SW beş vites olmak üzere ikişer sürümlü olarak üretildi.

Türkiye'de 1989-2000 yılları arasında üretildi. Özellikle kırsal kesimde çok tutulmuştu. Station vagonlu modeli de bir dönem çok gözdeydi.