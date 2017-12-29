Otomobil

Tarihe karışan 62 otomobil modeli

29.12.2017 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Tofaş'ın 10 yıldır ürettiği Linea'yı sonlandırma kararı alması, Türk tükecisinin yakından bildiği bu modelin tarihe karışmasına neden olacak

  • 1 Tarihe karışan 62 otomobil modeli
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    Linea günümüze en yakın örnek ama öncesinde bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. haberturk.com olarak dönemin en gözde modelleri olup artık sadece ikinci el sitelerde görülen otomobilleri araştırdık. İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olamayan 62 model...

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    1. Fiat Albea

    Fiat’ın 2002 senesinin Mart ayında satışa sunduğu Albea'nın 2012 yılında üretimi durduruldu. 

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    Türkiye'de ticari taksilerin yoğunlukla kullandığı Albea; Active, Dynamic ve Premio olmak üzere 3 farklı donanım paketleri ile satışa sunulmuştu.

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    2. Fiat Tempra

    Fiat'ın 1990 ile 1998 yılları arasında ürettiği Tempra, 2.0 litre, 148 beygir gücü ve 16v motor seçeneğiyle Türkiye'de üretilen dönemin en güçlü binek otomobil ünvanına sahipti.

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    3. Fiat Tipo

    Tipo, İtalyan otomotiv firması Fiat'ın 1988 ile 1995 yılları arasında ürettiği gözde modellerden biriydi. 

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Yorumlar 3
  • Misafir 4 dakika önce
    hellal
  • Misafir 37 dakika önce
    205 pegeaut
  • Misafir 40 dakika önce
    Çalışma çok güzel ana eksik Toyota Corolla yok
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