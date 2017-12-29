Tarihe karışan 62 otomobil modeli

Tofaş'ın 10 yıldır ürettiği Linea'yı sonlandırma kararı alması, Türk tükecisinin yakından bildiği bu modelin tarihe karışmasına neden olacak
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Linea günümüze en yakın örnek ama öncesinde bir dönem yolların tozunu attıran ve artık tarihe karışan yüzlerce model var. haberturk.com olarak dönemin en gözde modelleri olup artık sadece ikinci el sitelerde görülen otomobilleri araştırdık. İşte Türkiye'de yakından tanınan ancak artık üretimde olamayan 62 model...
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1. Fiat Albea
Fiat’ın 2002 senesinin Mart ayında satışa sunduğu Albea'nın 2012 yılında üretimi durduruldu.
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Türkiye'de ticari taksilerin yoğunlukla kullandığı Albea; Active, Dynamic ve Premio olmak üzere 3 farklı donanım paketleri ile satışa sunulmuştu.
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2. Fiat Tempra
Fiat'ın 1990 ile 1998 yılları arasında ürettiği Tempra, 2.0 litre, 148 beygir gücü ve 16v motor seçeneğiyle Türkiye'de üretilen dönemin en güçlü binek otomobil ünvanına sahipti.
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3. Fiat Tipo
Tipo, İtalyan otomotiv firması Fiat'ın 1988 ile 1995 yılları arasında ürettiği gözde modellerden biriydi.
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Ön camları elektrikli olan otomobil, 1.4 ve 1.6 motor seçenekleriyle satılıyordu.
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4. Fiat Uno
İtalyanların supermini car adını verdikleri Uno, 1983 - 1995 yılları arasında üretildi.
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Türkiye'de ise 1994 yılında birleştirilmeye başlanarak 2000 yılına kadar üretilen araç, küçük ve seri olmasından dolayı özellikle şehir içi kullanımda tercih ediliyordu.
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5. Fiat Marea
2001 yılında Tofaş'ın Bursa'daki fabrikasında üretilmeye başlanan araç, 2002 Haziran ayında yenilenerek ikinci nesline kavuştu.
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2007'de üretimi son bularak yerini Fiat Linea'ya bıraktı.
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6. Fiat Palio
Türkiye'de Active, Dynamic ve Premio seçenekleri ile satışa sunulan Palio, 1998'den 2011'e kadar üretildi. Türkiye'de çok yüksek satış rakamlarına ulaştı.
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7. Fiat 126
Fiat 500'ün halefi olan 126, 1972 ile 2000 yılları arasında üretildi.
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8. Fiat Bravo-Brava
1995 ile 2001 yılları arasında üretilen araç, 5 ve 3 kapılı seçenekleriyle satışa sunulmuştu. Bu araç Fiat'ın spor modeli olarak dikat çekiyordu.
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9. Fiat Coupe
1972 ile 2000 yılları arasında üretildi. 3 ve 5 kapılı seçenekleriyle üretilen araç, sadece Hatchback kasaya sahipti.
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10. Fiat Siena
1999 yılında dünyayla aynı anda Türkiye'de satışa sunululan Fiat'ın Siena modelinin üretimi 2012 yılının mart ayında durduruldu.
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Fabrika çıkışlı LPG'li modeli büyük ilgi görmüştü.
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11. Tofaş Doğan
Tofaş Doğan, 1982-2002 yılları arası TOFAŞ tarafından üretilip Türkiye'de satıldı.
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Dönemin en çok bilinen ve tercih edilen otomobillerinden biriydi. Son olarak SLX versiyonu ile satışa sunulmuştu.
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12. Tofaş Şahin
O da Doğan gibi 1982-2002 yılları arasında üretildi.
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Tofaş Şahin'in fiyatı Doğan'a göre daha ucuzdu.
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13. Tofaş Kartal
Tofaş Kartal, Tofaş tarafından 2003 yılına kadar üretilen Türk otomobilidir. "Sedan" olan Şahin ile Doğan'ın "Station wagon" versiyonu, Murat 131'in devamı.
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Piyasaya ilk çıktığında "Murat 131 Kartal" olarak lanse edilmiş, daha sonraları bagaj bölümü yükseltilerek adından Murat 131 ibaresi çıkarılmıştı.
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14. Murat 124 (Hacı Murat)
1971 yılında Tofaş’ın Bursa fabrikasında Fiat 124 şasesine oturtularak Türkiye’de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil olmuştu.
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1971-1977 arasında 134 bin 867 adet üretilmiştir. Kuş serisinin üretiminin başlamasıyla 1977 yılında üretimi durduruldu.
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15. Tofaş Serçe
Murat 124'ün üretimine 1984 yılında Tofaş Serçe adıyla yeniden başlandı. Üretim 1995 tarihine kadar devam etti.
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1197 cc'lik motoru 65hp güç üretiyor ve aracı 170km/sa hıza çıkarabiliyordu.
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16. Renault 9
Fransız otomotiv üreticisi Renault'un, 1981-1999 yılları arasında ürettiği, Renault 11'in sedan versiyonuydu. Türkiye'de Broadway, Spring ve Fairway gibi versiyonlarla da satıldı. Ülkemizde ciddi bir satış başarısı elde etmişti.
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17. Renault 11
Renault 9'un hatchback versiyonu olan araç 1983-1995 yılları arasında üretildi. Türkiye'de Renault 11 Flash olarak bilinen araç, 1.7 litrelik motoruyla dönemin gözde otomobilleri arasındaydı.
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18. Renault 19 Europa
Renault tarafından 1988-1997 yılları arasında üretilen Renault 19; Hatchback, Sedan ve Cabriolet tiplerinde karoserilere sahip, aile aracı kategorisinde yer alan bir otomobildi.
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19. Renault Concorde
1986-1995 yılları arasında üretilen araç, büyük aile aracı kategorisindeydi. Renault'un Türkiye'de ilk lüks kategori modellerinden biriydi.
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20. Renault 12 T
Renault 12 T Serisi, 1969 yılında üretilmeye başlanan ve son olarak Renault 12 Toros ismiyle 2000 yılına kadar üretilen bir Renault modelidir. 1968 yılının kasım ayında vizyona çıktığı Paris Otomobil Fuarı’dan üretimin bittiği yıla kadar 21 ayrı ülkede üretim lisansı alındı.
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Türkiye'ye Oyak işbirliğiyle 1971 yılında geldi ve Bursa tesislerinde üretilmeye başlandı. 1980'de Fransa'da üretimi durdurulan Renault 12 'nin Türkiye`de 1983 yılında GTS modeli çıktı. Bu model Ortadoğu ülkelerine de ihraç edildi. Bu modelin en büyük özelliği klima ve elektrikli ön camlarının olmasıydı ve ön göğüslüğün açık renkli olmasıydi. 1983'den itibaren ise Renault 12 1400 cm³ motoruyla üretilmeye başlandı. Aynı yıl Renault 12, üç ayrı tipte sunuldu; GTS-TS ve station wagon modeli TSW.
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21. Renault Toros
Renault 12 modelinin geliştirilip o dönemin koşullarına göre modernleştirilmiş otomobil modeliydi. İlk olarak Toros dört vites, Toros SW dört vites ve Toros beş vites, Toros SW beş vites olmak üzere ikişer sürümlü olarak üretildi.
Türkiye'de 1989-2000 yılları arasında üretildi. Özellikle kırsal kesimde çok tutulmuştu. Station vagonlu modeli de bir dönem çok gözdeydi.
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1989 yılından sonra ufak tefek aksesuar değişimi dışında sadece 1999-2000 yılları renkli cam konmuş oldu. Onun dışında gözle görülebilen herhangi bir değişimi söz konusu değildi. Avrupa Birliği'nin emisyon normlarına uymadığı için yapımı durduruldu. En uzun Türkiye üretim bandında kalan arabadır.
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22. Renault Laguna
Aile kategorisinde üretilen aracın ilk nesli 1994-2001 yılları arasında, ikinci jenerasyonu ise 2001-2007 yılları arasında üretilmişti. Lüks segmentte yer alan bir modeldi.
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23. Volkswagen Beetle (Kaplumbağa)
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 1938'de başlayıp 2003'e kadar ürettiği ikonik otomobil modeli. Almanya'daki üretim 1985 yılında bitse de, 2003'e kadar Güney Amerika'da üretilmeye devam etti.
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21,5 milyondan fazla satışla (21.529.464. adet) satılan dünyanın en çok satan modelidir. Daha sonre New Beetle olarak halen piyasada bulunan modele dönüşmüştür.
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24. Ford Escort
Ford'un 1968 - 2000 yılları arasında ürettiği kompakt aracıydı. Ralli yarışlarında da rol almıştır. Özellikle asfalttaki yol tutuşu çok beğeniliyordu.
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2000 yılına kadar üretilen Ford Escort'un yerini Ford Focus almıştır.
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25. Ford Granada
1972–1994 yılları arasında üretilen araç, güçlü motoru, geniş iç hacmi ve bagaj kapasitesi ile Türk sürücülerin favori araçlarındandı.
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26. Ford Taunus
Adını Almanya'daki Taunus Dağları'ndan alan model, 1939 yılında ilk kez üretilmiş ve 1993'de kadar çeşitli tiplerde üretimi sürmüştür. 1986 yılında Türkiye'de Ford Otosan tarafından üretilmeye başlanmış ve 'En iyi yerli' sloganı ile piyasaya sürülmüştü.
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27. Peugeot 206
Peugeot'un B segmentinde bulunan araç, Eylül 1998'den 2016'ya kadar üretilmişti.
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28. Peugeot 504
Peugeot'nun 1968-1984 arasında ürettiği büyük boy aile otomobiliydi. Lisanslı üretim 2006'ya kadar sürmüştür. Dönemin en lüks otomobilleri arasındaydı.
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Farklı versiyonlarıyla günümüzde üretimi devam eden modellerdendir.
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29. Peugeot 405
Peugeot 405, 1987-1997 yılları arasında üretilen orta sınıf otomobil modeliydi.
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Araç, 1988 yılında rekor oylarla Avrupa'da Yılın Otomobili seçilmişti.
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30. Hyundai Atos
Hyundai tarafından 1997-2014 yılları arasında üretilen mini sınıf otomobil modeliydi.
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31. Hyundai Excel
1985–2000 yılları arasında Hyundai tarafından üretildi. Hyundai'nin Türkiye'de bilinen ilk modellerindendir. Daha sonra yerini Accent'e bıraktı.
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32. Hyundai Getz
Hyundai tarafından 2002-2011 yılları arasında üretildi. küçük sınıfta yer alan bir otomobildi. Getz'in yerini i20 serisi aldı.
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33. Hyundai Matrix
Hyundai Matrix, Hyundai firmasının 2000 yılının Şubat ayından, 2010'a kadar ürettiği MPV modeliydi.
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34. Mercedes 190
Mercedes'in 1955'den 1993'e kadar ürettiği modeliydi. En çok satan Mercedes modellerinden biri olmuştur. Türkiye'de de çok büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.
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35. Mercedes 230
1937'den 1998'e kadar üretilmiştir.
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36. BMW 02
BMW 02 Serisi, 1966-1977 yılları arasında üretildi. BMW'nin o dönemki sedan otomobillerinin küçültülmüş kompakt versiyonuydu. Araç tasarım ve performans olarak büyük ilgi görmüştü.
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37. Citroen Saxo
Citroen Saxo, Citroen'in 1996-2004 yılları arasında ürettiği küçük sınıf otomobil modelidir.
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Araç, Peugeot 106 ile birçok motor ve gövde parçasını paylaşmakla birlikte iç ve gövde panelleri farklılık gösteriyordu.
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38. Opel Tigra
1994 yılında başlayan üretimi başlayan araç 2011 yılında sona erdi.Opel'in o dönem en çok dikkat çeken araçlarından biriydi.
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39. Opel Kadett
1937-1940 ve daha sonra 1962-1991 yılları arasında Alman otomobil markası Opel tarafından üretildi. 5 nesil değiştiren Kadett, Cabrio modelini 1993 yılında üretti ve aynı yıl yerini Opel Astra modeline bıraktı.
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40. Opel Rekord
Opel tarafından 1978-1986 yılları arasında üretilen bir üst orta sınıf otomobil modelidir. 1986'dan sonra yerini Opel Omega'ya bıraktı.
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41. Opel Ascona
Opel tarafından 1970-1988 yılları arasında üretilen bir orta sınıf otomobil modelidir. Araç, üç nesil boyunca üretilmiş olup başlangıçta arkadan itişli iken son neslinde önden çekişli hale geldi.
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42. Opel Frontera
1991–2004 yılları arasında üretildi. Opel'in ilk SUV modeliydi.
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43. Opel Vectra
Opel Vectra, 1988'den 2009'a kadar üç nesil olarak üretilen bir büyük aile arabasıydı. Türkiye'de ciddi bir satış başarısına ulaşmıştı. Bir dönem Opel'in İzmir Torbalı'da yer alan fabrikasında üretiliyordu. Ancak Opel daha sonra bu fabrikayı kapattı.
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44. Kia Sephia
Kia Sephia, Kia'nın 1993 Mayıs ayında çıkardığı otomobildir.1998 Haziran ayında makyajlanan araç, 2001 Ocak ayında tamamen yenilendi. 2004 Haziran ayında ise üretimden kalkarak yerini Kia Cerato'ya bıraktı.
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45. Mitsubishi Carisma
Mitsubishi Carisma, Mitsubishi'nin 1995-2005 yılları arası Mitsubishi Lancer (C sınıfı) üzerine geliştirdiği lüks segmente giren D sınıfı araba olarak piyasaya çıktı.
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46. Mitsubishi Colt
Mitsubishi Colt, Mitsubishi'nin 1962'de üretmeye başladığı B segmenti küçük otomobildir. Smart Forfour ile aynı platformda aynı parçalar kullanılarak aynı fabrikada üretilen aracın, 14 Kasım 2012 tarihinde üretimi durduruldu.
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47. Seat Cordoba
1993 yıllında yollara çıkan Seat Cordoba'nın üretimi 2009 yılında durduruldu.
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Seat Cordoba Türkiye'ye 1.4 litre 75 HP ve 1.4 litre 100 HP'lik benzinli, 1.4 litre 75 HP,1.9 litre 101 HP ve 1.9 litre 130 HP'lik dizel motor seçenekleri ile ithal ediliyordu.
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48. Seat Marbella
SEAT Marbella, SEAT tarafından 1980-1998 yılları arasında üretilen mini sınıf otomobil modeliydi.
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Araç Fiat Panda temelli olup ilk başta Panda olarak adlandırıldı. Aralık 1986'da makyajlanmasının ardından Panda adı kaldırıldı ve lüks modelin adı olan Marbella tüm modelin adı oldu. Üretimi 1998 yılında sonlandırıldı.
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49. Skoda Favorit
Çekoslavakyalı binek otomobil üreticisi Škoda'nın 1988 - 1995 yılları arasında üretmiş olduğu bir küçük aile otomobili serisiydi.
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50. Skoda 120
Skoda 105, 120 ve 125, AZNP (Skoda) tarafından 1976-1990 yılları arasında üretilen bir alt orta sınıf otomobil modeliydi. Araç arkadan motorluydu.
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51. Suzuki Alto
Suzuki Alto, Suzuki'nin mini sınıftaki hatchback modeli.
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İlk nesli 1979'da tanıtılan Alto, 1984, 1988, 1994, 1998 ve 2004 yıllarında yenilendi.
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52. Suzuki Samurai
Japon otomotiv firması Suzuki tarafından 1989 ile 2003 yılları arasında üretilmiş kompakt off-road aracıydı.
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53. Suzuki Maruti
1983–2014 yılları arasında üretildi.
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54. Toyota Corona
1957-2006 yılları arasında üretildi.
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55. Toyota Supra
Toyota Supra, Toyota tarafından 1978-2002 yılları arasında üretilen spor otomobil modelidir.
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Toyota Celica'nın temelinde geliştirilmiş olup 1986 yılında üçüncü nesli Celica'nın bir parçası olmaktan çıkmış ve bağımsız bir model olmuştur.
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56. Volvo S40
Volvo S40, İsveçli otomobil üreticisi Volvo'nun 1995 yılında tanıttığı küçük aile arabasıdır. Üretimi 2012 yılında sona erdi.
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57. Nissan Primera
1993-2007 yılları arasında üretildi.
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58. Nissan Almera
1995 yılında başlayan üretimi, 2006 yılında sonlandırıldı.
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59. Nissan 350Z
Nissan 350Z, Nissan tarafından 2002-2009 yılları arasında üretilen ve Nissan Fairlady Z'nin beşinci nesli olan spor otomobildir.
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İlk kez 1999 yılında konsept olarak tanıtılmıştı. 2009 yılında yerini altıncı nesil 370Z'ye bıraktı.
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60. Honda S2000
Honda S2000, 1995 yılında Tokyo Motor tarafından konsept otomobil olarak gösterilen 1999 ve 2009 yılları arasında Japon otomobil markası Honda tarafından üretilen bir spor otomobiliydi.
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61. Lada Vega
1995'ten 2007 yılına kadar üretildi.
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62. Lada Samara
Lada'nın 1984 yılından 2013 yılına kadar ürettiği otomobildi. Bir dönem Türkiye2de de ciddi bir satış başarısına ulaşmıştı.
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