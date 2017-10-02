Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Gaziantepli Defne Sinem Sarı ile Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Ağrılı Muhammed Yalan, seyahat etmek, yeni yerler görmek ve insanlarla tanışmak amacıyla ceplerinde 100'er Euro ile yurt dışına çıktı.
DHA'nın haberine göre Türkiye'den ilk olarak Bulgaristan'a geçen öğrenciler, otostopla İtalya, Monako, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Macaristan, Slovakya, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Makedonya'yı gezdi.
40 gün boyunca otostopla 18 ülkenin 45 şehrini gezen Defne Sinem Sarı ile Muhammed Yalan, sokak müziği ve yaptıkları çeşitli bileklik ile kolye gibi takıları da satarak yiyecek ihtiyaçlarını karşıladı.
Defne Sinem Sarı, yeni insan ve kültürlerini tanıyıp onlara yönelik ön yargılarının kırıldığını söyledi. Yolda sokak müziği yapıp, kolye ve bileklik satarak 600 Euro da kazandıklarını anlatan Sarı, şöyle dedi:
"Aslında Türkiye içinde otostopla seyahat ediyorduk. yurt dışına gitmeyi çok istiyorduk. ama parasızlık, maddi durumlar bursla geçinme olayı olunca nasıl yapacağımızı bilemedik. Düşündük ve 'parasızlık bize engel olamaz. yolda neden kazanmayalım? 'kazanarak neden yolculuk etmeyelim' dedik.
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