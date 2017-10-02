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Kendi kültürümüzden Uzun İnce Bir Yoldayım gibi kültürümüzü yansıtan türküleri okuduk ve çok olumlu tepkiler aldık. Paris'te bir kadın yanımıza geldi ve hayatı boyunca böyle bir müzik duymadığını ve bir daha söylememizi istedi, bu bizi çok mutlu etti. Kızının bizim gibi cesaretlenerek yola çıkması için tavsiyede bulunacağını söyledi ve böyle düşünmesi bizim yola olan motivasyonumuzu artırdı. Almanların genelde soğuk olduğu söylenir ama biz Almanya'da öyle güzel insanlarla tanıştık ki ve o insanlar çok misafirperverdi ve ön yargılarımız tamamıyla yıkıldı. Aynı şekilde Paris'e 1 gün erken gittiğimiz için kalacak yerimizi ayarlayamamıştık; otostop çektiğimiz bir kişi 'Benim evimde kalabilirsiniz' dedi. Bu gibi olaylar sonucu ön yargılarımız tamamıyla değişti. Sadece hayal ettik ve hayallerimiz için yoldayız şuana kadar Avrupa'da; 18 ülke 45 şehir gezdik ayrıca Türkiye'de 75 tane il gezdik.