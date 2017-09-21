Otoyol ve köprülerden 964 milyon lira elde edildi

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre , köprü ve otoyollardan 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde 963 milyon 941 bin 938 lira gelir sağlandı.



2017 yılı Ağustos ayında köprü ve otoyollardan toplamda 41 milyon 609 bin 950 araç geçerken, geçişlerden elde edilen gelir, 132 milyon 453 bin 780 lira oldu. Aynı dönemde araçların 30 milyon 236 bin 676'sı otoyolları kullanırken, bu araçlardan 103 milyon 573 bin 676 lira gelir elde edildi. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden aynı ayda geçen 11 milyon 373 bin 274 araçtan ise 28 milyon 880 bin 104 lira gelir sağlandı.

Otoyol ve köprü kazancı

Karayolları Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü verileri

otoyol ve köprü ücretleri