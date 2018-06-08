Oulu - Jaro maçı heyecanı

Oulu ve Jaro, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 6 puanlı Oulu 9. sırada bulunuyor, Jaro 10 puana sahip ve 3. sırada. Oulu son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Jaro, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 196 kodlu maçı oynayanlar; Oulu galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Jaro galibiyet oranı 2.50.

Oulu son haftadaki EIF Ekenas müsabasında 3-2 kazandı.

Jaro ise Gnistan karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Oulu, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 1 gol yedi.

Jaro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jaro, 8 gol atarken 5 gol yedi.