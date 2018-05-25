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Rönnlund önderliğinde 50 ülkede 264'ten fazla evde birçok araç gerecin fotoğrafını çeken sanatçılar, çocuklara en sevdikleri oyuncaklarını sordu... Aylık kişi başı gelirin 45 dolardan başlayıp 10.000 dolara kadar çıktığı bu düzende, çocuklar da en sevdikleri, onları en çok eğlendiren oyuncaklarını gösterdi.