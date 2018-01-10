Cadde’nin haberine göre, adı son dönemde çapkınlıkları gündeme gelen Alp Navruz, “Yanımda her görülen sevgilim olarak yazılıyor. Bu da beni çok üzüyor" dedi.



Kısa bir süre önce, Alp Navruz ile Başak Parlak’ın samimi görüntüleri kafaları karıştırmış, 'Yeni bir ilişki mi?' sorusuna gülerek yanıt vermeleri, adlarının aşk iddialarına karışmasına sebep olmuştu.



Hafta sonu Başak Parlak’la birlikte oldukları ortaya çıkan Navruz, Karaköy’de genç bir kızla yakalanmıştı.



Navruz ve Parlak Instagram üzerinden birbirini takip etmeyi bırakmıştı. Durumu, oyuncuların fanları hemen fark etti ve ayrılık haberlerini paylaşmaya başlamıştı. İkilinin ilişkisinin henüz tanışma aşamasındayken, yani başlamadan bittiği ortaya çıkmıştı.

Alp Navruz