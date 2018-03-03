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Bu sezon formda olduğu bir dönemde kendisini tribünde ve kadro dışı bulan Ozan Tufan'ın ise çalışmalara hırslı bir şekilde başladığı ve formayı kapmak için mücadele edeceğinin sözünü başkan Aziz Yıldırım'a verdiği öğrenildi.