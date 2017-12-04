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YABANCI TURİST SAYISI ARTIYOR

Bu yılın ilk altı ayında yabancı ziyaretçi sayısı bir milyon civarında olsa da ülkenin kısa sürede büyüleyici şehirleri ve politika değişikliği dolayısıyla en gözde seyahat rotalarından biri olacağı görülüyor.