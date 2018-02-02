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Baba olmaya hazırlanan Özcan Deniz, müstakbel eşi ve dünyaya gelecek bebeği ile yaşamak için paraya kıyıp Zekeriyaköy'deki bir projeden yan yana iki villa alıp birleştirmiş. Özcan Deniz, kesenin ağzını açıp müstakbel eşi ile yaşamaya başladıkları iki villaya toplamda 5 milyon lira ödemiş.