Özcan Deniz eşi Feyza Aktan Deniz ile oğlu Kuzey'i gezdirirken görüntülendi

Özcan Deniz, 2016’dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile geçen martta nikah masasına oturmuştu. Özcan Deniz eşi Feyza Aktan Deniz ile oğlu Kuzey'i gezdirirken görüntülendi. Çiftin 1.5 aylık oğulları herkesin ilgi odağı oldu. Bebeğinin gazını çıkartan, eşine yardımcı olan Özcan Deniz’i görenler tebrik yağmuruna tuttu