Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okul teşvik desteği verileceği geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve başvurular alınmıştı. Başvuruların yapılmasının ardından özel okul teşvik sonuçları için bekleyişe geçen binlerce öğrenci ve veli, MEB'den gelecek olan haberi bekliyor. Peki özel okul teşvik sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı kontenjan listesi nasıl görüntülenir? İşte detaylar...

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2017)

Özel okul teşvik başvurularını yapan öğrenci ve veliler, merakla sonuçları beklemeye başladı. "Özel okul teşvik sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştıran öğrenci ve veliler için MEB bilgi yayınladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan özel okul teşvik kılavuzuna göre, özel okul teşvik sonuçları 15 Eylül tarihinde açıklanacak. Böylece tercih yapmak isteyenler, Bakanlığın yayımladığı kontenjan bilgilerinden faydalanacak.

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ÖZEL OKUL TEŞVİK ÜCRETİ NE KADAR? (2017)

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca 2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75 bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkânı bulacak.

75 BİN ÖĞRENCİYE TEŞVİK DESTEĞİ VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullarda okuyan öğrencilere verilen teşvik desteği, 2017-2018 öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira, ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİKLERİNDE EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Özel okul teşvik sonuçlarının açıklanmasının ardından teşvik ücreti almaya hak kazanamayanlar için ek yerleştirmeler de yapılacak. Özel okul teşviklerinde ek yerleştirme bekleyen öğrenciler için sonuçlar 25 Eylül'de yapılacak. Bu tarihlerde destek hakkından faydalananlar, 25-29 Eylül aralığında Ek Yerleştirme kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Özel okul teşvik sonuçları

Özel okul teşvik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel okul teşvik ücreti ne kadar?

meb