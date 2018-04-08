Doğuş Grubu, dün gece, borç yapılandırması haberlerine karşılık Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bir açıklama geçti. Yapılan açıklamada "Bahsi geçen faaliyetlerimiz kapsamında özel sektör tahvil sahiplerimizi etkileyecek herhangi bir husus bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.



Şirketten, grup hakkında bugün basında yer alan "borç yapılandırma" haberleri üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) yapılan açıklamada, mali tabloların ilgili mevzuat usul ve süreleri içinde açıklandığı, grubun aktif ve pasiflerinin kamuoyunun bilgisi dahilinde bulunduğu bildirildi.

Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında tüm paydaşlar ile sürekli iletişim içerisinde olunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu bağlamda finansal kurumlar ile olan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam etmekte, proje finansmanı ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir. Bahsi geçen faaliyetlerimiz kapsamında özel sektör tahvil sahiplerimizi etkileyecek herhangi bir husus bulunmamaktadır."